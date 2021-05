¿Brad Pitt tiene nuevo romance? Descubre quien sería su nueva conquista

Un nuevo rumor crece en la historia amorosa del actor Brad Pitt. Se trata de un supuesto romance con la cantante y actriz, Andra Day, quien fue nominada en la reciente entrega de los Premios Oscar a Mejor Actriz por su protagónico en el filme “Estados Unidos vs. Billie Holliday”, en la que interpreta a la legendaria intérprete de jazz.

Trascendió que Pitt de 57 años y Day de 36, fueron vistos coqueteando entre bastidores, justo durante la ceremonia de los premios del cine más importantes de la industria. Esto fue confirmado por una fuente anónima. “Andra ha estado en el radar de Brad durante un tiempo”, dijo dicha fuente para un medio estadounidense.

De acuerdo con varios medios locales, Pitt habría quedado deslumbrado por la belleza de Andra Day, cuando la conoció en el evento de la Academia, el cual se llevó a cabo en la Union Station de Los Ángeles, el pasado 25 de abril. Ahí mantuvieron un acercamiento detrás de cámaras.

“Estaban coqueteando entre bastidores y se cree que intercambiaron números”, continuó la fuente al citado medio.

Algunos de los amigos de Brad Pitt han mencionado que ambos serían una gran pareja, aunque tal vez la plática que tuvieron en los Premios Oscar podría ser simplemente profesional.

Brad Pitt y Andra Day, dos indudables talentos

Brad Pitt fue ganador de la codiciada estatuilla por Mejor Actor de Reparto por la película “Érase una vez en Hollywood” en el año 2020, además, es uno de los actores más reconocidos con una gran lista de películas en las que actuado durante toda su carrera.

Mientras que Andra Day saltó a la fama primeramente como cantante con el lanzamiento de su álbum “Cheers to the fall”, de género R&B y que presentado en 2015; sin embargo, el gran trabajo que hizo en “Estados Unidos vs. Billie Holliday”, le ha dado un gran renombre también como actriz.

AV