Brad Pitt planea su retiro de la actuación este 2022 y ESTO es lo hará en adelante

Uno de los rostros más conocidos de Hollywood es el de Brad Pitt el galán por excelencia del cine en el mundo, quien recientemente ha llenado los titulares luego de una entrevista en la que anticipa que su retiro está próximo, pues dijo para la revista GQ edición británica que se puede ver el final de su carrera de más de 30 años.

"De un tiempo a la fecha me veo ya en mi última etapa. Este último semestre o trimestre", destacó el actor ganador al Oscar como actor de reparto gracias a la película Once Upon a Time in Hollywood en la que compartió créditos con Leonado DiCaprio y estuvo dirigido por Quentin Tarantino.

Hoy con 58 años el actor de cintas como Fight Club, Troya y Babel, planea su retiro delante de las cámaras, pero mucho se especula que no se irá del todo de Hollywood y su industria pues es de recordar que al lado de su exesposa Jennifer Aniston, fundó en 2001 la productora Plan B Entertainment, misma que tiene en su registro películas como The Departed, Kick-Ass, The Tree of Life, Moneyball y la ganadora del Oscar 12 Years a Slave.

En la entrevista que ofreció a Ottessa Moshfegh desde su casa de Craftsman, en Hollywood Hills, el actor habló de algunos de sus problemas más profundos como su alcoholismo, la depresión y los problemas de salud que enfrenta. Mencionó que dejó la debida desde hace seis años tras su divorcio con Angelina Jolie y acudió por año y medio a reuniones de Alcohólicos Anónimos.

Además dejó de fumar durante la pandemia, lo trata masticando chicles con nicotina, asimismo, en este periodo de aislamiento, comenzó a tocar la guitarra y es ahora uno de sus pasatiempos.

Brad Pitt para GQ

“Siempre me sentí muy solo en mi vida”

Pitt dijo que es hasta hace muy poco comenzó a tener una mejor aceptación con sus familiares y amigos, “creo que pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que acepté eso, tratando de abrazar todos los lados de uno mismo, la belleza y la fealdad, que pude captar esos momentos de alegría".

En sus planes tras el retiro también cabe la elaboración de vino, en su finca de Provenza, Château Miraval, misma que hace poco fue motivo de escándalo pues su exesposa Angelina Jolie decidió vender su parte del negocio y recibió una demanda del padre de sus hijos.

