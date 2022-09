La Casa de los Famosos 3: Confirman a Poncho De Nigris y aseguran firmó costoso contrato

Fue el pasado mes de agosto cuando culminó la segunda temporada del reality show “La Casa de los famosos” en la cual Ivonne Montero se coronó como la ganadora luego de varias semanas que la actriz y cantante fuera víctima de algunas o muchas maldades de sus compañeros que hacían de todo para sacarla de la competencia.

Ante toda la polémica que se vivió, se confirmó una tercera temporada de este reality show y en redes sociales ya circula la información que el conductor e influencer regiomontano Alfonso “Poncho” De Nigris es el primer integrante confirmado de esta nueva edición.

¿El contrato con más ceros?

De acuerdo con la experta en espectáculos, conocida como “La comadrita” y que en twitter se encuentra como @lacomadritaof_ el influencer regiomontano es hasta ahorita el contrato mejor pagado de esta tercera temporada.

Aunque, no se reveló la cantidad que Poncho De Nigris pudo haber acordado con la producción de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos, seguidores del reality show dudan que éste de un buen contenido en esta próxima edición.

Aunque algunos usuarios en redes sociales, creen que De Nigris no dará un buen contenido, éste no sería el primer reality show en el que participa, por lo que tiene una gran experiencia pues lo hemos visto en Big Brother VIP, ¿Quién es la máscara? e incluso hizo un programa al estilo de las Kardashian el cual se llamó “Keeping up con los De Nigris”.

Hasta el momento Poncho de Nigris no ha confirmado su participación en este nuevo reality show, sin embargo, no es el único famoso del que se sabe que podría ser parte de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”.

¿Quiénes son los confirmados para LCDLF 3?

Aunque no se ha revelado el inicio de la tercera temporada de este polémico reality show, en diversos perfiles de redes sociales dedicadas al espectáculo ya se manejan algunos de los nombres de famosos que podrían ser parte de esta tan esperada tercera temporada.

Entre los nombres que supuestamente podrían estar confirmados para ser parte de LCDLF 3 además de Poncho De Nigris, se encuentran Ninel Conde, Alfredo Adame, Laura Flores, Cristián Zuárez (el ex de Laura Bozzo) y Frida Sofía la hija de Alejandra Guzmán.

Cabe señalar que mucho se rumoreó que Frida Sofía sería parte de la nueva temporada de “Rica Famosa Latina”, sin embargo, finalmente no apareció en los promos oficiales de este reality show, por lo que sus seguidores esperan verla en “La Casa de los Famosos 3”.

Cabe señalar, que esta información aún no está confirmada ni por la producción de La Casa de los Famosos ni por los mismos artistas que presuntamente formarán parte del reality show, no queda más que esperar a que Telemundo sea quien confirme poco a poco a las nuevas estrellas de su programa.

