Una polémica más para Gustavo Adolfo Intante, excompañera del periodista lo acusa de tráfico de influencias

Las polémicas para Gustavo Adolfo Infante no acaban, pues luego de todo lo que ha salido a la luz sobre el experto en espectáculos, una nueva controversia se suma a esta larga lista pues ahora su ex compañera de “No lo cuentes”, Verónica Gallardo reveló que fue víctima de tráfico de influencias por parte del periodista antes mencionado.

Fue durante la emisión de su programa de espectáculos de radio el cual también transmite al mismo tiempo por su canal de Youtube que Verónica Gallardo habló sobre lo que vivió con Gustavo Adolfo Infante, además de Verito, a esta plática se unió la también periodista Inés Moreno quien también se vio afectada por éste mismo hombre.

¿Qué pasó?

De acuerdo con la propia Verónica Gallardo, aunque fue el propio Gustavo Adolfo Infante quien hace unos años la presentó con el dueño de Grupo Imagen, antes Cadena 3 para que formara parte del programa de espectáculos “¡No lo cuentes!”, este mismo trató de quitarla en varias ocasiones.

Y aunque no pudo mover a Gallardo del programa en donde compartían créditos, años más tarde Infante le pondría el pie a la periodista pues Vero Gallardo fue buscada por la producción de “Sale el sol” para cubrir el lugar de Joanna Vega-Biestro mientras que ella estaba en incapacidad por su embarazo.

Gallardo comentó que a ella le dejaron claro que no formaría parte del programa matutino pues solamente estaba como suplente y esto para ella estaba bien, pues no aspiraba a quedarse de forma definitiva en “Sale el sol”, y aunque fue un par de veces a grabar, para el tercer programa ya no recibió llamado.

Como era de esperarse, Verónica Gallardo hizo sus pesquisas y en un primer instante le aseguraron que Ana María Alvarado era quien había pedido no tenerla en el programa, situación que no creyó, pero después sus fuentes le revelaron que en realidad había sido Gustavo Adolfo Infante quien además pidió que le echaran la culpa a Alvarado para que Gallardo no supiera que había sido petición de él no tenerla en “Sale el Sol”

"Luego me entero que fue Gustavo Adolfo Infante, el que pidió que no me quedara, aunque él no estaba en 'Sale el Sol', ni era de los productores, que pidió que le echaran la culpa a Anita Alvarado, hasta cobarde me salió...", contó Verónica Gallardo

Mira sus declaraciones a partir del minuto 50:45

¿Qué pasó con Inés Moreno?

Luego que Verónica Gallardo contó lo que le hizo Gustavo Adolfo Infante a esta conversación se unió la periodista Inés Moreno quien ha entrevistado a muchos famosos, entre ellos Michelle Ruvalcaba el archienemigo del “periodista de las exclusivas”.

Inés reveló que de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante éste la propuso para ser parte del programa “De primera mano” y aunque todo parecía ir espectacular con las grabaciones y su entrada al programa era casi un hecho recibió una llamada de la productora Laura Flores para hacerle saber que por “el tipo de periodismo” que Inés ejercía ya no iba a ser parte del proyecto.

Luego de cuestionar a qué se refería con esto, la productora de “De primera mano”, aseguró que es por que no quitó o paró la entrevista de Michelle Ruvalcaba cuando éste contó que recibió maltratos e insultos de su parte; luego de esto Moreno mandó un mensaje a Infante, que fue quien supuestamente la recomendó, para agradecerle y hacerle saber que no se quedó en el proyecto debido a la entrevista que hizo a su ex compañero.

Ante esto, Gustavo Adolfo respondió muy tajantemente al mensaje de Inés con el texto que decía: “Yo no sabía que habías entrevistado a Mich”, por lo que Inés Moreno cae en cuenta que las razones por las que no fue contratada fue debido a esta plática que tuvo con Ruvalcaba.

SIGUE LEYENDO:

Samadhi Zandejas revela si tiene o no una relación amorosa con Yolanda Andrade

Este fue el trágico final del vocalista de Banda Cuisillos; fue asesinado en su casa

Ex participante de MasterChef Celebrity llegó al Programa Hoy para pedir una oportunidad,¿Alta traición?

Ángela y Leonardo Aguilar presumen sus lujosos autos; sufren penoso accidente | VIDEO

Acusan a Karime Pindter de ser la responsable de que Karely Ruiz no haya participado en Acapulco Shore

Lupillo Rivera se le va con todo a Gustavo Adolfo Infante luego que el periodista aseguró no conocer ninguno de sus éxitos

Karime manda fuerte insulto: “maldita...”, ¿va dirigido a Manelyk o a Brenda Zambrano?

Carmen Campuzano es la 4ta expulsada de "Masterchef Celebrity"; así lucía la modelo antes de sus cirugías estéticas

bmz