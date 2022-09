"No es necesario inventar versiones": La esposa de Ernesto D'Alessio confirma crisis matrimonial

El matrimonio de Ernesto D'Alessio y Rosario "Charito" Ruiz rompió el silencio, pues confirmaron que están pasando por una crisis. Fue la propia esposa del cantante y actor quien reveló por medio de un comunicado en sus redes sociales, que están en un difícil momento, sin embargo, aseguró que "no es necesario inventar versiones".

La mañana de este martes, la revista Tv Notas publicó una nota en la que se aseguraba que el hijo de Lupita D'Alessio se estaba separando de su esposa, con la que ha estado casado por 15 años y tiene cuatro hijos. El motivo sería por una supuesta infidelidad por parte del segundo eliminado de "MasterChef Celébrity", dijo una fuente al medio especializado en espectáculos.

Ernesto D'Alessio y Rosario "Charito" Ruiz se enfrentan juntos a este difícil momento IG @ernestodalessio

"Charito" Ruiz confirma crisis con Ernesto D'Alessio

Tras darse a conocer la noticia que empezó a inundar los titulares de otros medios, "Charito" Ruiz tomó sus redes sociales para mandar un comunicado en el que confirmó que está en una crisis matrimonial con Ernesto D'Alessio, aunque no reveló los detalles de cuál fue el motivo de esta situación, pidió no hacer conjeturas o versiones sobre éste momento difícil para la familia.

“Respuesta a los rumores acerca de nuestra relación: Somos un matrimonio que efectivamente está enfrentando una crisis, PERO JUNTOS, y sé que saldremos de esta. Creo que en momentos así en vez de atacar y señalar, el apoyo entre mujeres debería ser más fuerte. No es necesario inventar versiones que pueden hacer más daño", colocó en el escrito que compartió en sus historias de Instagram.

"Con la verdad (que Ernesto y yo sabemos) es más que suficiente. No es necesario hacer conjeturas acerca del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio. Es muy triste saber que lejos de apoyarnos entre mujeres (porque no soy la única que ha vivido algo así) estén buscando versiones alternas sin pensar en el daño que pueden generar no a mí o a mi esposo, sino a mis hijos", resaltó la también influencer.

"Charito" Ruiz confirma crisis matrimonial IG charitodalessio

"Entiendo que nada de lo que yo diga va a satisfacer el morbo de algunas personas, pero aun así quiero acudir a la bondad que en el fondo todos tenemos y de todo corazón pedirles empatía y privacidad en este tema ya que es un tiempo difícil para nosotros”, finalizó el mensaje Ruiz, quien después de este desplegado no dijo nada más sobre la su relación con su esposo.

Ernesto D'Alessio y "Charito" Ruiz se casaron en mayo de 2007. La joven ya tenía un pequeño, Jorge Antonio, a quien el hijo de la "Leona dormida" adoptó oficialmente en 2018. Asimismo, la pareja tuvo a Sara María, Ana Priscila y Juan Mateo, a quienes han presumido en sus redes sociales, pues constantemente muestran que son una familia muy unida.

La pareja tiene cuatro hijos IG @charitodalessio

