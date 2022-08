Ernesto D’Alessio presume músculo en redes sociales ¿abrirá su OnlyFans?; esto dijo | VIDEO

Los seguidores y todo aquel que se haya echado un clavado en las redes sociales de Ernesto D’Alessio encontraron que en muchas de sus imágenes y videos se le puede puede apreciar con un cuerpo más estético. A pesar de que es delgado, sobre sale su musculatura, la cual está definida por el gimnasio y la sana alimentación.

Tras ser cuestionado por la prensa, no faltó la pregunta sobre si se uniría a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, con la finalidad de tener un ingreso extra y consentir a sus fans. Aunque el cantante dijo respetar a todas las personas que se encuentran sumergidas en éste mundo, parece ser que él no está interesado.

Ante esto aseguró que todas las publicaciones que realiza tienen una intención, la de motivar a las personas para que hagan deporte para que tengan salud como factor principal.

"No, no lo creo. La verdad no, honestamente no. Tengo otros medios. La intención de publicar... si se dan cuenta siempre que publico algo sin camisa es haciendo deportes. O sea, mi intención es motivar a la gente a que hagan deporte y principalmente que tengan salud. No estoy diciendo que quienes lo hacen estén haciendo mal...", explicó Ernesto D’Alessio.

Ernesto D’Alessio decide llevar un estilo de vida más sano

El también cantante e hijo de la afamada Lupita D’Alessio explicó que su figura, que ha sido criticada por su delgadez, se debe a que buscaba tener más salud aunque después se interesó también por la alimentación. De igual manera aseguró que no toma refrescos y que come bien aunque "ya no es una cosa de dieta".

Varios de los videos donde Ernesto D’Alessio comparte, con sus 297 mil seguidores de Instagram, aparece sin camisa para presumir el abdomen marcado y el poder de sus brazos. Por esta sencilla razón, que le han valido aplausos, buenos comentarios y los tradicionales likes, lo cuestionaron sobre si aparecería en la plataforma de contenido exclusivo.

Ernesto D’Alessio presume su cuerpo haciendo ejercicio (Foto: IG @ernestodalessio)

