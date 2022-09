Ana Bárbara: esta es la canción que la “reina grupera” grabó junto a sus hermanos antes de alejarse y no hablarse más

Ana Bárbara cuenta con un repertorio musical en el que incluye cientos de canciones que ahora están en el gusto del público, una de ellas y de las más importantes dentro de la carrera de la “reina grupera” es “Lo busqué”, una pieza de su autoría que tiene una triste historia y que grabó junto a varios de sus hermanos.

Viviana y Pancho Ugalde, fueron quienes acompañaron con su voz a la cantante de regional mexicano, pero lo que algunas personas no conocen es que años después la relación con sus ellos no está en buenos términos.

Con Viviana Ugalde hay una mayor comunicación e incluso ella lo acompaña a diversos eventos por México, pero con Pancho, Ana Bárbara tiene nula relación y se ha dicho que las cosas están tan mal con ellos que se rumora habrían llegado hasta términos legales

Pancho Ugalde señalaba que tenía más de cinco años sin hablarle a su hermana después de que ella le pidiera que dejara de representar su carrera. “No hay acuerdos entre nosotros, quizás, si esa es la pregunta, pero creo que son desacuerdos que quedan en familia”, comentó el también cantante, quien pese a las diferencias aseguró que no hay odio entre hermanos. “Yo sé del gran amor que ella me tiene, ella sabe del gran amor que le tengo, nunca jamás en mi vida le desearía un mal y sé que ella tampoco a mí. Tenemos casi cinco años que no hablamos” declaró.

La inspiración de la canción

Ana Bárbara escribió “Lo busqué” porque recordaba a todas aquellas personas que ya no estaban con vida o que la abandonaron en su momento, una de ellas su hermana Marissa, pues su muerte le había roto el corazón en mil pedazos.

“Cuando mi papá se va, claro, tus buscas en la pareja en el mundo, debajo de la cama, esa canción trae todo ese contexto. ‘Lo busqué’ encierra todo eso, engloba ese buscar en una pareja trozos de tu alma, trozos de tu padre, trozos de todo”, describió la estrella.

