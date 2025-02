La mano que mece la cuna

Hoy les platico de algunos impresentables del otro lado del Río Bravo. Empecemos por el porrista #1 del Cheeto Gigante: Elon Musk, a quien le crearon una especie de “Secretaría” nuevecititita nomás para él y que ya se estrenó pidiendo que se le retire todo financiamiento al tal USAid.

Quesque porque ”patrocinan pura cosa progresista”. Humta seguro no saben que LatinUS y Mexicanos Unidos Vs la Corrupción, son conservadorisísimos y puro golpeador. Este nepobaby es defensor de la meritocracia. Jura que todo el mundo “puede ser rico si se lo propone y trabaja duro” y algunos todavía le creen que él viene desde abajo. Casi casi “que vendía gelatinas”. La verdad es que se trata de hombre blanco que viene de la Sudáfrica del Apartheid, cuya familia tenía acciones en minas de esmeraldas!!! No eran dueños de las minas, pero vivían muy bien.

Su padre a cada rato se lo recuerda en redes y entrevistas. Su madre es canadiense, por lo que él siempre ha tenido un pasaporte de ese país, lo cual abre muchas puertas. De hecho, Elon fue enviado a estudiar en Canadá y luego a los United.

Otra incongruencia es su postura contra la inmigración sin documentos. Sabemos que él tenía pasaporte canadiense cuando entró a Estados Unidos con visa de estudiante. Pero dejó Stanford y se puso a trabajar, por lo que la VISA de Estudiante ya no funcionaba y la verdad es que tardó muchísimo en tramitar la VISA laboral.

Él mismo lo hizo público (aunque ahora no quiera tocar el tema). De hecho, tramitó la VISA de trabajo sólo porque sus inversionistas lo obligaron a hacerlo. Él se vende como “genio inventor”, PERO… PayPal NO es invento suyo.

La dupla creadora lo siguen demandando y le echan en cara que él ni siquiera fue fundador. En SpaceX, sí… mas no diseñó ningún cohete. Y al adquirir Twitter, le cambió el nombre y empezó a eliminar cuentas de periodistas que eran críticos con él.

Además de eliminar reglas que impedían que personajes mentirosos (como Trump), engañaran a las audiencias. Ahora planea demandar a LEGO, Unilever, Mars Inc, Nestlé, Tyson Foods, Abbott Laboratories, Colgate-Palmolive, Pinterest y Shell por "conspirar ilegalmente contra X para no usar la red para promover sus marcas y productos".

Y también está preocupado por empresas que reciben miles de millones por parte del gobierno, cuando él mismo ha estirado la manita para recibir su tajada, so pretexto de invertirlo en desarrollo e innovación. Se ha declarado abiertamente en contra de las personas trans (en concreto de su hija trans).

Recordemos cuando se le durmió el gallo en lo referente del desarrollo de la inteligencia artificial y descubrió que la competencia estaba ya muy por delante, vociferó por todo lo alto para que los gobiernos detuvieran el desarrollo de la IA, porque esta podría ser peligrosa.

Cuando su plan era por lo menos emparejarse con su propia marca.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

EEZ