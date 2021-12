Lo Busqué de Ana Bárbara: la TRISTE historia detrás de esta canción

Las letras con las que Ana Bárbara, cuyo nombre real es Altagracia, escribe sus canciones suelen estar basadas en situaciones que vive y que la afectan de manera significativa. El halo melancólico de sus creaciones es muestra de lo que ella misma llama ser una guerrera a la que se le presentan muchos inconvenientes.

El caso de "Lo Busqué", una de sus piezas predilectas no es la excepción, pues además de ser una de las más tristes de sus composiciones, también habla no de uno, sino de varios momentos en la vida en los que pensó no poder sobresalir.

La primera de las experiencias, y la más significativa en su vida, fue el abandono de su padre, quien desde que era niña buscó varias veces irse del lado de su familia.

La intérprete aseguró, en "La Entrevista con Yordi Rosado", que el dejar de ver a su progenitor la hizo sentirse como si se rompiera en mil pedazos, los cuales no pudo volver a dejar como estaban antes de que se fuera.

Cuando fue creciendo, comentó, aprendió que todos los hombres de su vida podrían dejarla, lo cual fue marcando la génesis de un sufrimiento que solamente pudo escapar por medio de la música.

La cantante suele inspirarse en su propia vida

¿Cómo escribió la canción?

En 2003, dos años después de que su hermana Marisa Ugalde muriera en un accidente automovilístico, la cantante pasaba por un momento de desesperación en el que sentía que no podía con la vida.

Cierto día, su hijo Emiliano la vio triste, por lo que decidió pedirle que estuviera con él. A regañadientes, la artista empezó jugar a las escondidas con el pequeño.

Fue entonces que le llegó la inspiración por medio de una frase "Lo busqué". Inmediatamente, la intérprete de "Bandido" tuvo que tomar el papel para empezar a escribir lo que surgía de su mente.

Inmediatamente pidió disculpas al niño y le prometió que cuando creciera entendería que él fue quien la hizo originar esa pieza que se convirtió en una de las que más se recuerda de ella.

Tal es el recuerdo que tiene la artista de este hecho que en el video de la canción se muestra varias escenas en las que se ve a Emiliano buscándola por una casa, mientras ella rompe en llanto, tal y como ella narra que fue el inicio de esta canción.

A esta historia se suma la que contó el programa de Yordi Rosado, a quien le dijo que "Lo Busqué" es una oda a todo lo que ha perdido y cómo ha pasado el tiempo tratando de encontrarlo.

"Cuando mi papá se va, claro, tú buscas en la pareja, en el mundo, debajo de la cama. Esa canción trae todo ese contexto. Lo busqué encierra todo eso, engloba ese buscar en una pareja trozos de tu alma, trozos de tu padre, trozos de todo", dijo.

