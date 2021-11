Ana Bárbara sufrió anorexia y bulimia; esta es su DESGARRADORA historia

Ana Bárbara, de 50 años, tiene una figura hermosa la cual ha sabido lucir con todo tipo de look en sus más de 30 años de carrera y aunque parece que no hay nada más que se pueda poner siempre se las ingenia para lucir increíble. Aunque en la actualidad vive uno de sus mejores momentos profesionales, no siempre la ha tenido fácil, pues en su juventud enfrentó trastornos alimenticios.

En los últimos años, la originaria de Río Verde, San Luis Potosí, ha ganado gran popularidad en las redes sociales y se ha convertido en una inspiración para sus admiradores. No cabe duda que Ana Bárbara es un referente femenino de la música mexicana, ella inició su carrera en 1989 representando a su estado natal en el certamen de belleza Miss México, pero en 1994 se volvió famosa tras el lanzamiento de su álbum debut "Ana Bárbara". Sin embargo, recientemente le confesó a Mara Patricia Castañeda que padeció de anorexia y bulimia.

Ana Bárbara se enfrentó a anorexia y bulimia

Hace algunos meses, Ana Bárbara fue vista cuando salía de una clínica española, especializada en trastornos alimenticios, desde ese entonces, la intérprete ha sido muy honesta con su padecimiento, pero nunca había detallado su calvario, hasta ahora.

La cantante contó para el programa de YouTube “En casa de Mara” que cayó en este tipo de padecimientos por una depresión, la cual se derivó tras su participación en Miss México. "Fue mi historia con tanta depresión y tanta situación que quizá no sabía sobrellevar. Padecía de un trastorno de alimentación desde muy joven, pero no lo identificaba porque iba y venía según el estrés. Empecé con el trastorno de alimentación en Miss México, que fue el año 89, 90. No me di cuenta, pero sí fue un poco la presión en la que estaba”, dijo.

Precisó que se enfrentó a la “anorexia, luego mutó a bulimia, a cierta edad, sobre todo en mi primer embarazo, porque entre que te dan ascos. Tuve que someterme a un tratamiento”, mencionó.

Una de sus peores crisis vino cuando se divorció de José María Fernández “Pirru”, pues llegó a pesar 57 kilos, un peso muy bajo para su estatura de 1.75 metros. “Se te olvida comer y comes mal y puede ser fatal. Ya no quería ni estar con mis hijos porque sentía que no los sabía ni educar”, confesó. En la actualidad se encuentra muy bien, gracias al amor de sus seres queridos y la ayuda de profesionales.

