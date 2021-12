Ana Bárbara: ella es Marissa, su hermana que falleció en un trágico accidente de auto

Ana Bárbara, una de las estrellas más admiradas y queridas del espectáculo nacional conmovió a sus admiradores luego de publicar en sus redes sociales un emotivo mensaje con el cual recordó a una de las personas más importantes de su vida; su hermana, quien falleció de manera inesperada en un trágico accidente automovilístico veinte años atrás.

Se trata de Marissa Ugalde, hermana menor de la cantante mexicana, quien perdiera la vida a la edad de 26 años durante un aparatoso accidente de auto, esta tragedia, ocurrida en 2001, llenó de luto a la familia de la cantante, quien dos décadas después la sigue recordando con mucho amor y cariño, en particular su hermana mayor, Ana Bárbara.

En este contexto, la reconocida artista grupera, se dio un espacio para recordar a su hermana y compartir un hermoso pensamiento con sus seguidores en redes sociales, en el día en que cumpliría años Marissa Ugalde: "Feliz cumpleaños hermana, hasta el infinito y más allá, siempre nos haces falta pero, el Todo Poderoso tenía para ti reservado un espacio en un lugar especial, celebro tu vida… y nunca te dejo de extrañar Te amo 'Yemo'", fue el mensaje que publicó en Instagram.

Ana Bárbara siempre tiene presente a su hermana en sus pensamientos

Si bien el reciente mensaje reveló para muchos la existencia de una hermana menor de Ana Bárbara, no es la primera vez que la cantante comparte textos destinados a recordar a Marissa Ugalde; ya que de manera frecuente suele recordarla con emotivos textos que comparte con sus fans.

"Hoy eres espíritu, alma, inspiración, desde que te fuiste te he llorado tanto, pero para mi consuelo, estás presente en mi música", fue otro de los emotivos mensajes que la cantante escribió en su perfil para su hermana. Durante una entrevista que Ana Bárbara concedió al programa "Historias Engarzadas" habló de este tema desconocido para muchos y que aún le produce bastante dolor.

Ana Bárbara relató que el día en que recibió la notica, se encontraba realizando uno de sus ensayos, momento en que su mamá la llamó a su teléfono; "Cuando mi mamá me dice: 'Marisa' le dije: '¿Marisita?', me respondió: 'No, Marissa tu hermana... se mató", al notar su reacción, su mamá continuó la llamada; "Sí hija, Marissa se mató y te pido un favor, no se vengan alocados en la carretera, vénganse despacito porque no quiero perder otro hijo."

Una vez que todos los hermanos se reunieron para despedir a la menor de sus hermanas, Ana Bárbara recordó que aunque todos se encontraban devastados, todos apoyaron de manera unánime a su mamá. "Salí de mi casa, pasé por Lula y el primer abrazo fue de 'te amo con toda mi vida, estamos fracturados, devastados pero vamos a besar a abrazar a mi mamá', y así nos fuimos los cuatro; Lula, Kely, Antero y Yo, nos íbamos dando la mano todo el camino sin creer lo que estaba pasando", concluyó durante aquella entrevista.

