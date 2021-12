Ana Bárbara SUFRE por no poder cantarle a su MAMÁ al estar encerrada con COVID-19

El encierro que Ana Bárbara vive actualmente en Taxco, Guerrero, debido a haber dado positivo en el test de COVID-19, le mantiene con el ánimo algo alterado. Por un lado, es una mujer fuerte que confía en recuperarse pronto; por otro lado, también es una profesional de su labor y le dolió tener que cancelar una presentación.

Pero, más allá de esto, Ana Bárbara es una persona muy sensible para quien su familia lo es todo. Por lo tanto, le dolió no estar cerca de su madre en una fecha muy importante para ella, su cumpleaños.

Así lo manifestó en su cuenta de instagram @anabarbaramusic misma que fue testigo del inmenso cariño que le profesa y la necesidad de desearle lo mejor a la distancia.

Ana Bárbara lamenta no ver a su mamá

Como cualquier hija que ama a su madre, Ana Bárbara sabe que la enfermedad que padece y el natural encierro para no contagiar a nadie, ni empeorar su situación, no le permite estar con ella en estos momentos. Y es que la cantante confesó que su mamá está a punto de cumplir años, algo que le dolió en el alma por no poder estar con y para ella, así como cantarle, algo que hace año con año para festejar su vida.

Tenía una sorpresa preparada

Por lo tanto, la bella intérprete mexicana expresó su sentir a través de sus redes sociales, con lo cual mostró que la está pasando realmente mal al estar encerrada en Taxco, Guerrero, lugar donde se recluye para recuperarse del COVID-19 que dio positivo en días pasados.

Con un mensaje muy emotivo, Ana Bárbara expresó el amor a su mamá.

"Hoy tenía preparado verte, tenía preparado, cantarte en el escenario. Hoy era un día especial porque un día como hoy hace algunos ayeres (y para mi buena suerte) llegaste al mundo", reveló. Luego de esto, continuó: Desafortunadamente no pude cantarte en persona pero en mi corazón te canto con toda el alma gracias por existir gracias por estar mi paloma blanca vuela! TE AMO MAMI @ma_de_lourdes_motta", concluyó Ana Bárbara.

