Ana Bárbara: ¿Cuál es el nombre verdadero de La Reina grupera y por qué lo odiaba?

A unas horas de que se anunciara el contagio de coronavirus de Ana Bárbara, se estrenó su espisodio de "La Entrevista con Yordi Rosado", donde confesó que su verdadero nombre es Altagracia, pero es conocida por la gente como "Peque", debido a que era la más pequeña de su familia.

" Me decían muchas veces cómo te puede llamar Altagracia porque no eres alta y casi me dicen sin gracia", dijo.