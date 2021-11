Ana Bárbara dio positivo a COVID-19: este es su estado salud

La cantante y figura del medio del espectáculo mexicano, Ana Bárbara, difundió a través de sus historias en Instagram una terrible noticia, sobre su estado de salud, y es que la intérprete de “Bandido”, dio positivo a Covid-19 en las últimas horas.

Dicha situación tomó por sorpresa a sus fans, quienes están muy al pendiente de las actividades de la cantante grupera, derivado del anuncio, Ana Bárbara canceló sus presentaciones programadas en Taxco, Guerrero y en Rioverde, San Luis Potosí, hasta nuevo aviso.

Los médicos tras realizar una revisión a la cantante, además de las pruebas necesarias, le confirmaron a Ana Bárbara que resultó positivo al virus SARS-CoV-2, generador de Covid-19 e inmediatamente fue sometida a protocolos sanitarios.

En el video que acompañó su historia en Instagram, Ana Bárbara refiere que durante la mañana se sintió mal y que por precaución se realizó la prueba, dando un resultado positivo, dicha situación la puso muy triste, pero por salud y por protección, decidió cancelar las presentaciones.

“Mis pedazos de mi alma de aquí de Taxco, Guerrero, aquí estoy en este lugar mágico, hermoso, donde venía a traerle música y alegría que es lo que mejor sé hacer, pero en la mañana me comencé a sentir un poquito mal y pues resulta que me hice la prueba y salí positiva a Covid, lo cual me pone triste”, indicó la guapa cantante e influencer.