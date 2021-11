CDMX define calendario y sedes para la vacunación contra Covid-19 de menores de 15 a 17 años

El calendario y las sedes para la vacunación contra COVID-19 de menores de 15 a 17 años de edad, en la Ciudad de México, fueron definidos por las autoridades locales.

El Director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que estiman inocular en una sola semana al universo de 380 mil 808 adolescentes.

El próximo lunes 29 de noviembre inicia en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, que tendrán como sede la Arena Ciudad de México.

El calendario, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, es el siguiente: A, B, C, D, E y F, lunes 29 de noviembre; G, H, I, J, K, L, martes 30 de noviembre; M, N,Ñ, O, P, y Q, miércoles 1 de diciembre; R, S, T, U, V, W, X, Y y Z, jueves 2 de diciembre.

Anuncian fechas por alcaldía

En Álvaro Obregón y Cuajimalpa la sede será la Expo Santa Fe; Milpa Alta, Deportivo Villa Milpa Alta; Prepa 5, Xochimilco y Tlalpan; Voca 7, Iztapalapa e Iztacalco.

El calendario es A, B y C, martes 30 de noviembre; D, E, F y G, miércoles 1 de diciembre; H, I, J, K, L y M, jueves 2 de diciembre; N, Ñ, O, P, Q y R, viernes 3 de diciembre; S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagados, sábado 4 de diciembre.

Para Magdalena Contreras, Coyoacán y Tláhuac la sede es el CENCIS Marina.

La vacunación es la siguiente: A, B, C, D, E y F, martes 30 de noviembre; G, H, I, J, K y L, miércoles 1 de diciembre; M, N, Ñ, O, P y Q, jueves 2 de diciembre; R, S, T, U, V, W, X, Y y Z, viernes 3 de diciembre.

Para los adolescentes de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza estará disponible la Biblioteca Vasconcelos.

El calendario es: A, B, C, D, E y F, martes 30 de noviembre; G, H, I, J, K y L, miércoles 1 de diciembre; M, N, Ñ, O, P y Q; viernes 2 de diciembre, M, N, Ñ, O, P y Q; sábado 3 de diciembre, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

El Director de Gobierno Digital de la ADIP recordó que la vacuna que se va a aplicar es la Pfizer-BioNtech, ya que es la única aprobada para menores en México.

"Es importante que todas las personas busquen en qué Alcaldías residen, cuál es su calendario específico, dado que tenemos distintas sedes con distintos días, pero buscamos concluir todo entre lunes y sábado", destacó Clark.

Recordó que lo necesario para vacunarse es tener entre 15 y 17 años, llevar impreso el comprobante de vacunación de mivacuna.salud.gob.mx y cada menor de edad deberá ser acompañado necesariamente por un adulto mayor.

"Lo estamos pidiendo como un apoyo indispensable, no tiene que ser el papá, no tiene que ser la mamá, no tiene que ser el tutor legal, pero sí tenemos que tener a alguien en caso de que ocurra algo en la unidad vacunadora", dijo Clark.

