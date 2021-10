Ana Bárbara y su hermano NO se hablan hace cinco años: ¿Qué sucedió?

Los conflictos familiares en la vida personal de la famosa cantante, Ana Bárbara, parecen no tener fin pues apenas hace un par de años logró reconciliarse con su papá, luego de varios años de constantes diferencias, sin embargo, ahora con quien tiene pleitos es con su hermano, Pancho Ugalde, quien en una reciente entrevista reveló que no se habla con “La Bandida” desde hace cinco años, además, ofreció detalles sobre el motivo de su distanciamiento.

Fue a través de un video publicado en TikTok por Pablo Chagra, titular de “chismilenial” donde se recuperó el extracto de la entrevista donde Pancho Ugalde revela que no ha cruzado palabra con Ana Bárbara desde hace un lustro.

“No hay acuerdos entre nosotros, quizás, si esa es la pregunta, pero creo que son desacuerdos que quedan en familia”, comentó el también cantante, quien pese a las diferencias aseguró que no hay odio entre hermanos. “Yo sé del gran amor que ella me tiene, ella sabe del gran amor que le tengo, nunca jamás en mi vida le desearía un mal y sé que ella tampoco a mí. Tenemos casi cinco años que no hablamos” mencionó.

Cabe mencionar que el cantante reiteró que, por ahora, solo tiene comentarios positivos para Ana Bárbara, incluso se deshizo en halagos para la cantante. “yo la respeto bastante, para mi es una de las mejores cantantes de México, la verdad, te lo digo, como compositora tiene un talento tremendísimo, es lo más que te puedo decir de ella”, finalizó.

¿Qué distanció a Ana Bárbara de su hermano?

Tras la revelación de Pancho Ugalde, el Tiktoker, Pablo Chagra señaló que las diferencias entre Ana Bárbara y su hermano Pancho Ugalde pudieron haber surgido cuando la intérprete de “Lo busqué” decidió que ya no quería que sus hermanos fueran sus representantes y nombró a Rose Zavala como su nueva manager, por lo que sus consanguíneos se habrían molestado desatando este distanciamiento familiar.

Actualmente, Pancho Ugalde se encuentra promocionando su próximo álbum de estudio en el que rendirá homenaje a Joan Sebastián y su más reciente sencillo fue “Recuérdame bonito”, el cual formará parte de este nuevo álbum, del cual, se desconoce, su fecha de lanzamiento oficial. Por su parte, Ana Bárbara se encuentra en un gran momento de su carrera, pues además de estar consolidada como una de las máximas exponentes de la música mexicana, también es invitada recurrente en diferentes espacios televisivos, incluso, hace unos días se presentó en la ceremonia de los Premios Billboard Latinos.

Pleitos familiares de Ana Bárbara

Como se mencionó al inicio de esta nota, los problemas familiares son constantes en la vida de la cantante nacida en el estado de San Luis Potosí y uno de sus pleitos más mediáticos fue el que sostuvo con su padre, Don Antero Ugalde, quien reveló que el distanciamiento con su hija se originó debido a que la cantante jamás reconoció el apoyo de su familia para que su carrera artística despegara, por lo que fue hasta el año del 2019 cuando Ana Bárbara compartió en sus redes que finalmente había hecho las paces con su progenitor, sin embargo, no dio mayores explicaciones por lo que se especuló que solo se había acercado a su padre para calmar a los medios, sin embargo, se desconoce cómo sea su relación con su padre en la actualidad.

Ana Bárbara no se ha pronunciado sobre los problemas con su hermano. Foto: Especial

Con información de medios.