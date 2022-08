Olivia Newton-John: A esto asciende la fortuna que dejó la actriz

La noticia de la muerte de la actriz Olivia Newton-John, confirmada por su esposo, John Easterling, cimbró el mundo del espectáculo y a aquellas estrellas que la conocieron y compartieron créditos, entre ellos el propio John Travolta.

El día de ayer se confirmó el deceso de Olivia, de 73 años, quien fallecería “pacíficamente en su rancho en el sur de California”, informó su esposo mediante un comunicado. La actriz mantuvo durante más de tres décadas una larga lucha contra el cáncer de mama.

“Dame Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil (...) Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, fue parte del comunicado en el que John Easterling informó acerca de la muerte de su esposa.

¿A cuánto asciende la fortuna que dejó Olivia Newton-John?

De acuerdo con el sitio web "Celebrity Net Worth", al momento de su muerte, la actriz de "Vaselina" habría dejado a su familia un patrimonio neto de al menos $60 millones de dólares, resultado de décadas de trabajo tanto en la industria del entretenimiento (cine y televisión) así como en la música.

Si bien a Newton-John se le recuerda más por su trabajo como actriz, no hay que olvidar que es una de las artistas con más ventas registradas en la historia, con un estimado de 120 millones de ingresos generados.

Durante su extensa trayectoria artística lanzó 25 álbumes de estudio, de los cuales se desprenden icónicos sencillos como “Have You Never Been Mellow”, “Physical” y “I Honestly Love You”.

Mientras que en su carrera dentro del séptimo arte, ha quedado para la historia su papel más memorable en "Vaselina" (1978), película en la que interpretó a Sandy Olsson; también trabajó en “Xanadu” (1979), “Sordid Lives” (2000) y “The Very Excellent Mr. Dundee”. (2020), entre muchas otras películas.

En la pantalla chica pudimos ver a Olivia trabajar en “Sordid Lives: The Series” (2008) y “Glee” (2010), entre otros títulos; y no hay que dejar a un lado su etapa como escritora, ya que Newton-John fue autora de los libros “Livwise Cookbook: Easy, Well-Balanced, and Delicious Recipes for a Healthy, Happy Life” (2011) y “Don’t Stop Believin” (2018).

