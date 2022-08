John Travolta despide a Olivia Newton-John con palabras que te van a hacer llorar; "tuyo desde el primer momento"

Este lunes 8 de agosto se dio a conocer sobre el lamentable fallecimiento de la actriz y cantante Olivia Newton-John a los 73 años de edad en California, Estados Unidos; la famosa dedicó su vida al mundo del entretenimiento y el activismo; Newton-John nació en Cambridge, Reino Unido el 26 de septiembre de 1948.

Al respecto, miles de fans y famosos con quien trabajó se han pronunciado al respecto, enviando emotivos mensajes de despedida a la actriz de "Vaselina", tal como sucedió con el actor John Travolta quien conmovió por su fuerte mensaje a su compañera de escena.

"Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!"

Ha recibido miles de likes y comentarios

Esta publicación realizada a través de Instagram fue a través de la cuenta oficial de Travolta, misma que ha recibido más de un millón de likes y cientos de comentarios de fans de ambos actores y de otras figuras públicas que enviaron mensajes de condolencias para la familia y amigos de la actriz que también participó en programas de televisión.

Cabe señalar que su esposo John Easterling fue quien envió el comunicado oficial sobre la noticia, señalando entonces:

"Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".

A pesar de que no se han confirmado los motivos por los cuales falleció la también cantante de música pop, se cree que su deceso puede estar relacionado con el cáncer de mama que padecía desde los 42 años.

Sobre su carrera artística

Olivia Newton-John se consolidó como una de las mujeres más emblemáticas dentro del gremio actoral a nivel mundial en la década de los 70 y 80. La exitosa actriz, cantante y activista nació en Cambridge, Inglaterra el 26 de septiembre de 1948, donde vivió hasta los 5 años debido a que en su infancia emigró con su familia a Australia, por lo que tiene doble nacionalidad.

La actriz debutó en el cine en la cinta "Funny Things Happen Down Under" en 1965 interpretando el personaje de Olivia, donde posteriormente tuvo la oportunidad de protagonizar la película "Grease" o "Vaselina" en 1978, actuando al lado de John Travolta, convirtiéndose en uno de los referentes de las películas de romance de todos los tiempos.

Sin embargo, su trabajo actoral apenas iniciaba, ya que también destacó en filmes como "Tal para cual" en 1983, "It's My Party" en 1996, "A Few Best Men" en 2011; su última participación en el cine fue en la película "The Very Excellent Mr. Dundee" en 2020.

