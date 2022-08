Olivia Newton-John: Nieta de un Premio Nobel, migrante y una estrella que marcó generaciones, esta es su historia

Este lunes 8 de agosto se dio a conocer que la actriz australiana Olivia Newton-John falleció a los 73 años de edad, la noticia fue emitida a través de redes sociales por parte de su esposo John Easterling, quien reveló que la protagonista de la película “Vaselina” (o por su título en inglés "Grease") falleció esta mañana rodeada de familiares y amigos en su rancho en el sur de California.

A pesar de que no se han confirmado los motivos por los cuales falleció la también cantante de música pop, se cree que su deceso puede estar relacionado con el cáncer de mama que padecía desde los 42 años.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años viviendo con cáncer de mama. Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John. En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org)”, se lee en la publicación escrita por su esposo y publicada en redes sociales de la fallecida actriz.

La vida de Olivia Newton-John

Olivia Newton-John se consolidó como una de las mujeres más emblemáticas dentro del gremio actoral a nivel mundial en la década de los 70 y 80. La exitosa actriz, cantante y activista nació en Cambridge, Inglaterra el 26 de septiembre de 1948, donde vivió hasta los 5 años debido a que en su infancia emigró con su familia a Australia, por lo que tiene doble nacionalidad.

Olivia fue nieta de Max Born, quien ganó el Premio Nobel de Física en 1954 por sus trabajos en mecánica cuántica y a pesar de que ella no se dedicó a las ciencias exactas como su abuelo, lo cierto es que triunfó en el mundo artístico a nivel internacional. Su historia en el mundo de la actuación y el canto comenzó luego de que a los diecisiete ganó un concurso para nuevos talentos cuyo premio consistía en un viaje a Inglaterra.

Su trayectoria como cantante y actriz

Luego de ganar dicho concurso y quedarse en Inglaterra Olivia fue invitada a formar el grupo llamado Tomorrow, mismo que fue creado como una imitación de la agrupación norteamericana "The Archies" para una serie poco conocida de la televisión británica, sin embargo, la fama para Olivia Newton-John se dio luego de que en 1971 lanzó su primer sencillo, "If not for You" con la cual consiguió un Grammy con "Banks of The Ohio" y luego de una gira musical con Cliff Richard, Olivia presentó su propia serie de televisión.

Luego de ganar un segundo Grammy, Olivia comenzó a incursionar de manera veloz en el mercado norteamericano, lo que le brindó la oportunidad de actuar en el cine, debido a su habilidad con el canto y el baile fue elegida para protagonizar el musical "Vaselina" en 1972, lo que significó la cumbre de su popularidad en todo el mundo y le otorgó además tres nuevos éxitos musicales "You´re the one that I want" a dúo con John Travolta, "Summer Night" y "Hopelessly devoted to You".

FAL

SEGUIR LEYENDO:

Muere Olivia Newton-John, actriz de "Vaselina", a los 73 años