Galilea Montijo presume sus vacaciones por Estambul en vestido amarillo de "princesa de cuento" de inmensa cauda | VIDEO

Galilea Montijo se confirma como reina de estilo y sofisticación con sus looks, y fue su vestido amarillo de inmensa cauda con el que impactó en redes sociales al dejarse ver desde Estambul, en Turquía, país al que viajó por motivos de trabajo y también para tomar unas vacaciones.

La también actriz, de 49 años, originaria de Guadalajara, Jalisco, demuestra que es una amante de la moda y el buen vestir, pues siempre se luce con lo mejor de las tendencias, siendo los tonos llamativos con los que se deja ver brillando para cualquier ocasión, como sucedió con su más reciente publicación en Instagram.

Montijo se ha convertido en un referente de estilo para las mujeres que pasan de los 40 años, razón por la que es considerada como una de las celebridades mejor vestidas de la pantalla chica, y así lo confirma con sus looks perfectos para lucir en vacaciones, como sus vestidos.

Galilea impone con sus vestidos de estilo moderno. Foto: IG @galileamontijo

Galilea Montijo impacta en vestido de amarillo

En su cuenta de Instagram, en la que tiene 9.9 millones de seguidores, Galilea compartió un video en la que se lució corriendo, con el hermoso paisaje de la ciudad de Estambul en el fondo y presumiendo un vestido amarillo en tela satinada, que llevó con su pelo suelto.

"Gracias #istanbul se quedan en mi corazón friends (amigos) @istanbulphotosession @lazgin35 and all the crew (y todo el equipo). De los lugares y gente más cálida y amable", fue la frase con la que la conductora del matutino se dejó ver, luciendo gran elegancia en un vestido de cauda de varios metros.

La presentadora causó gran impacto con su reciente publicación, y al momento ha recibido decenas de comentarios, destacando los de sus compañeros en el medio como Yanet García, Latin Lover, Tania Rincón, Roxana Castellanos y Mauricio Barcelata, etre muchos otros; además de haber generado en sólo unas horas casi 50 mil "me gusta".

Galilea conquista desde Estambul con un elegante look amarillo. Foto: IG @galileamontijo

La conductora, que recientemente se integró al elenco de "Netas Divinas", demuestra con cada uno de sus atuendos que es una fashionista, y en esta ocasión no podía ser distinto, pues se destacó desde Turquía con su look, el cual según se sabe por conocida de la conductora, fue utilizado para una campaña de promoción a la que se unió la tapatía.

Con su extravagante atuendo, con el que resaltó su belleza, Galilea demostró que se puede lucir sofisticada y juvenil, pero sobre todo con lo mejor de la temporada, como lo ha confirmado con otros looks con los que se luce en el programa, al igual que otras de sus compañeras, como Andrea Legarreta y Tania Rincón.

MIRA EL VIDEO: