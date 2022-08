Dolores del Río: El día que la diva del Cine de Oro cacheteó a Columba Domínguez y detuvieron una filmación

Dolores del Río es una de las actrices más reconocidas del Cine de Oro, considerada como una de las grandes divas al lado de María Félix, por lo que su vida todavía sigue siendo un tema que a muchos interesa, y hoy recordaremos el día en que cacheteó a Columba Domínguez y debieron detener la filmación de una película por unos días.

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, nombre real de la actriz, nació en el estado de Durango en el año de 1904. Es reconocida como la primera latinoamericana en triunfar en Hollywood, donde conquistó con su belleza, destacando con películas realizadas entre los años 20 y 30.

Por su parte, Columba Domínguez era originaria de Guaymas, Sonora. Además de su trabajo como actriz, también es reconocida por ser cantante y pintora. Mantuvo una relación sentimental por muchos años con el actor y director, Emilio "El Indio" Fernández, por quien fue descubierta, y también el que le dio sus primeros personajes.

Ambas destacaron por su talento y belleza. Foto: Especial

El día que Dolores del Río cacheteó a Columba Domínguez

Existieron muchos rumores de que Fernández y Del Río habían tenido algo más que una amistad, por lo que cuando la diva del Cine de Oro tuvo que grabar una película junto a Columba, se dieron momentos de tensión que muchos en la producción afirman que se debieron a los celos.

Uno de los momentos más recordados, y que la propia Domínguez ha dado a conocer en diversas entrevistas, se dio cuando grababan "La malquerida", donde Dolores interpretaba a la mamá de la Columba, y en una escena debía darle una cachetada a la bella actriz y hacerla caer al suelo, pero luego de repetirla en tres ocasiones quedó lastimada.

De acuerdo a lo que la pareja de "El Indio" Fernández contó en "La historia detrás del mito", el día que graban la escena, Dolores del Río llevaba puesto un anillo ovalado que perteneció a su madre, y después de varias repeticiones terminó por lastimarle la mandíbula.

"Cada bofetón que me dio, que fueron tres con la argolla, me golpeó esta parte del hueso de la barba; se me puso negro, dejé de trabajar", explicó la actriz, quien en otra entrevista afirmó que debieron parar más de un día la filmación de la cinta para que desapareciera la hinchazón.

Columba y su relación con el "Indio" Fernández

Columba estuvo en una relación sentimental por muchos años con Emilio Fernández, y afirma que fue su única esposa. Quienes conocieron a la pareja asegura que el actor y director quedó conquistado por la belleza de la actriz.

La pareja tuvo una hija, a la que nombraron Jacaranda, quien nació en el año 1953, pero para ese entonces, los rumores de una infidelidad por parte del actor provocaron la ruptura en su relación. Luego de varios años separados, una terrible tragedia los volvería a unir, pues con sólo 25 años su primogénita murió en un supuesto suicidio.

A pesar de que Columba y Emilio llevaban años separados, la pérdida de su hija los unió, y la actriz estuvo a su lado hasta el fin de sus días. Domínguez falleció de un infarto en 2014, y sus restos se encuentran en el Panteón Mausoleos del Ángel, próximos a los de Fernández, que se dice fue el amor de su vida.

SIGUE LEYENDO:

Así fue el día que María Félix se peleó a golpes con una bella actriz del Cine de Oro

Dolores del Río: ¿Por qué la diva del Cine de Oro no logró tener hijos? El terrible suceso que le impidió ser mamá