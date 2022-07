Así fue el día que María Félix se peleó a golpes con una bella actriz del Cine de Oro

María Félix es sin duda una de las figuras más importantes en la historia del Cine de Oro, pero su particular personalidad y carácter fuerte la llevaron a tener roces con algunas de sus compañeras, al grado de que en una ocasión se peleó a golpes con una bella actriz de la época.

María de los Ángeles Félix Güereña nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914. Sus padres fueron Bernardo Félix Flores, militar y político, y Josefina Güereña Rosas. Tuvo 11 hermanos, y mucho se ha hablado de la fuerte relación que tenía con uno de ellos, al grado de que su madre decidió separarlos. Muy joven se trasladó a Guadalajara, donde ganó un concurso de belleza.

María Félix se peleó a golpes con Columba Domínguez

Félix fue descubierta por el director Miguel Zacarías, con quien debutó en el cine en 1942, con el papel protagónico en la película "El peñón de las ánimas", que inició la lista de los filmes en los que compartía reparto con el que iba a ser más tarde su tercer marido, Jorge Negrete.

María Félix fue una de las actrices más importantes del Cine de Oro, pero también una de las más polémicas. Foto: Esepcial

A esa cinta le siguieron otras importantes producciones, muchas de ellas dirigidas por el también actor, Emilio "El Indio" Fernández, quien la invitó a protagonizar la cinta "Maclovia", y fue grabando dicho filme que tuvo un enfrentamiento con la actriz Columba Domínguez.

En una entrevista para el programa "Historias Engarzadas", Domínguez explicó que la cinta tenía una escena en la que debía enfrentarse a María Félix. Sin embargo, ambas se salieron del personaje y llevaron el conflicto a la realidad, pues Columba afirma que ya no podía permitir que siguieran las groserías y malos tratos de "La Doña".

"La tenía que enfrentar, si no la enfrentó me mata. (...) Me agarró un brazo aquí, me sangró. Como ella tenía unos brazos gordos así, con mis manos le agarré nada más un pedazo porque no me alcanzaba mi mano para más y casi le arrancó yo también el pedazo", aseguró la bella actriz, que fue pareja por muchos años de Fernández.

Columba, la bella actriz que conquistó el cine y al "Indio" Fernández

Columba Domínguez era originaria de Guaymas, Sonora. Además de su trabajo como actriz, también fue reconocida por ser cantante y pintora. Por su actuación en "Maclovia" ganó el premio Ariel a mejor coactuación femenina y por "Pueblerina" en 1949"; luego recibió el Ariel de Oro en 2013.

La bella actriz del Cine de Oro mantuvo una relación sentimental por muchos años con Emilio "El Indio" Fernández, por quien fue descubierta, y quien quedó conquistado por la belleza con rasgos mexicanos de la actriz. Fue el también productor y director quien le dio sus primeros personajes en películas como "La Perla" de 1945 y "Río Escondido" en 1947.

La pareja tuvo una hija, a la que nombraron Jacaranda, quien nació en el año 1953, pero para ese entonces, los rumores de una infidelidad por parte del actor provocaron la ruptura en su relación. Luego de varios años separados, una terrible tragedia los volvería a unir, pues con sólo 25 años su primogénita murió en un supuesto suicidio.

A pesar de que Columba y Emilio llevaban años separados, la pérdida de su hija los unió, y la actriz estuvo a su lado hasta el fin de sus días. Columba falleció de un infarto en 2014, y sus restos se encuentran en el Panteón Mausoleos del Ángel, próximos a los de Fernández, que se dice fue el amor de su vida.

La pareja tuvo una hija a la que nombraron Jacaranda. Foto: Especial

