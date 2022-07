"El Indio" Fernández: 5 bellas actrices que enamoraron al galán de la Época de Oro

La época Oro del Cine Mexicano fue marcada por grandes estrellas, una de ellas fue Emilio "El Indio" Fernández, quien además de ser actor, también fue productor y director. El artista no sólo destacó por su talento, sino también por su atractivo, por lo que fue considerado un galán de la pantalla grande, el cual se enamoró de las más bellas actrices de ese tiempo, algunas de ellas tuvieron un romance con el histrión.

A pesar de que fue un revolucionario y coronel del Ejército Mexicano, Emilio Fernández Romo, nombre completo del actor, se sintió atraído por el mundo del espectáculo, en el cual debutó como extra en la película muda "Torrent", de 1926. Después de esta aparición, tuvo otras participaciones tanto en Hollywood como en México, sin embargo, fue hasta "Allá en el Rancho Grande" y "Janitzio", que despuntó su carrera como actor y director, pues es considerado uno de los más grandes cineastas del Séptimo Arte del siglo XX en Hispanoamérica.

Gladys Fernández

En los años 40, cuando ya empezaba a despuntar como director de cine, Emilio viajó a Cuba, donde conoció a la bailarina y actriz Gladys Fernández, quien se convirtió en su primer esposa y madre de su hija mayor Adela. De acuerdo a los registros, el matrimonio terminó debido a que "El Indio" la celaba y había veces que hasta la encerraba para el poder tener romances con otras divas de la pantalla.

Gladys Fernández abandonó a Fernández y a su hija Foto: Especial

Dolores del Río

El protagonista de "La cucaracha" manifestó en diversas oportunidades que se había enamorado de Dolores del Río desde que trabajó con ella como extra en sus películas de Hollywood, sin embargo, nunca pudo conquistarla a pesar de que le entregaba lujosos regalos. "Me miraba, pero sin verme. Eventualmente, ella me pediría que yo la dirigiera en su primera película en México. Me enamoré de ella, pero ella me ignoraba. Yo la adoraba, de veras que la adoraba", declaró sobre "Lolita".

Dolores del Río trabajó bajo la dirección de Emilio Fernández Foto: Especial

María Félix

Al igual que con la protagonista de "Flor Silvestre", María Félix también recibía mucha atención de Emilio "El Indio" Fernández, sin embargo, la diferencia con su compañera de profesión, es que "La Doña" lo cautivó por su capacidad actoral. Ambos se respetaban y admiraban, él como actriz y ella como director, pues era uno de sus directores favoritos por lo que no se negaba a participar en sus películas.

María Félix no se negaba a trabajar en las películas de "El Indio" Foto: Especial

Olivia de Havilland

Aunque nunca la conoció, el director mexicano se enamoró de la actriz británica Olivia de Havilland, al grado de pedir al entonces presidente de México Miguel Alemán Valdés, prolongar una calle en Coyoacán hasta su mansión para luego llamarla Dulce Olivia, y así tenerla más cerca de él de forma simbólica.

Olivia de Havilland y el director mexicano nunca se conocieron Foto: Flickr

Columba Domínguez

En 1947, Emilio Fernández conoció a Columba Domínguez, de quien quedó cautivado inmediatamente. El cineasta y la actriz tuvieron una relación que duró cinco años y de la que nació su hija, Jacaranda. Aunque la pareja terminó y "El Indio" tuvo otras relaciones como Gloria Cabiedes, su segunda esposa, y Martha Beatriz Castañeda; con quienes tuvo a sus hijos Xóchitl y Emilio, respectivamente, la también cantante siempre acudía en cada ruptura amorosa de él para darle consuelo.

Columba Domínguez y Emilio Fernández tuvieron una hija Foto: Especial

