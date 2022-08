Dolores del Río: ¿Por qué la diva del Cine de Oro no logró tener hijos? El terrible suceso que le impidió ser mamá

Nadie puede poner en duda que Dolores del Río fue una de las más importantes actrices del Cine de Oro, pero aunque logró ser reconocida por su carrera, la diva de la pantalla grande no logró tener hijos por un terrible suceso que le impidió cumplir sus sueños de convertirse en mamá.

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, nombre real de la actriz, nació en el estado de Durango en el año de 1904. Es reconocida como la primera latinoamericana en triunfar en Hollywood, donde conquistó con su belleza, destacando con películas realizadas entre los años 20 y 30.

¿Por qué Dolores del Río no tuvo hijos?

Del Río se casó por primera a los 15 años con Jaime Martínez del Río, de quien tomó su apellido, hombre que provenía de una de las familias más ricas de México y le llevaba 18 años. La pareja se conoció durante un evento a benéfico y después de un par de meses de noviazgo se casaron en 1921.

La diva del Cine de Oro deseaba ser madre. Foto: Especial

Luego de una larga luna de miel por Europa, Dolores regresó a México con su esposo y ambos se dedicaron a cuidar de un rancho que tenían en su natal Durango. La diva del cine estaba embarazada por primera vez y con una gran ilusión por convertirse en madre.

Lamentablemente la actriz sufrió un aborto, y la gravedad fue tal que por indicación médica le fue prohibido un segundo intento, debido al alto riesgo que tenía de morir. Fue así que no logró tener hijos, y aunque era algo que deseaba, no tuvo descendencia. La relación con su primer esposo duró siete años, y la diva conservó el apellido de su ex marido.

Su paso por Hollywood y el Cine de Oro

La actriz tuvo una destacada carrera en el cine estadounidense durante los años 20 y 30. Participó en numerosas películas románticas, dramáticas y musicales. Cuando su carrera en Hollywood comenzó a declinar a principios de los años 40, Dolores decidió regresar a México e incorporarse a la industria fílmica del país.

Regresó a México en 1943 y se convirtió en una de las principales figuras femeninas del Cine de Oro. Durante el resto de la década de los 40 y a lo largo de la década de los 50, la actriz se mantuvo activa en la industria en nuestro país, aunque también trabajó en Argentina y España.

En 1960, Dolores del Río regresó a Estados Unidos y alternó su trabajo en el cine entre México y Hollywood. A principios de los años 70 desarrolló una exitosa carrera en el teatro y apareció en algunas series de televisión. Su último trabajo profesional como actriz lo realizó en 1978.

