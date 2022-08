Desde la playa, Mía Rubín da clases de moda para jovencitas en coqueto vestido

Mía Rubín, junto a sus papá Erick Rubín y su hermana menor, Nina, han sorprendido a los seguidores de la familia, pues en los últimos días se han dejado ver desde California, en Estados Unidos, y es desde las playas del lugar donde la joven cantante dio clases de moda en un coqueto vestido con el color de temporada.

La primogénita de Andrea Legarreta, quien no acompañó a sus hijas en el viaje, parece haber heredado la belleza y estilo de su mamá, pues desde que comenzó a figurar en las redes sociales ha demostrado tener un gran gusto por la moda, imponiendo con sus looks juveniles.

Mía Rubín se luce en coqueto vestido para la playa

La joven cantante, de 17 años, regresó hace unas semanas de unas costosas vacaciones, y ahora vuelve a salir de la CDMX, pero acompañada de su papá y su hermana, con quienes se ha dejado ver muy divertida y con los mejores looks, como el vestido color lavanda con el que se lució desde la playa Venice.

Mía se lució desde la playa en coqueto look. Foto: IG @miarubinlega

En las instantáneas que Mía compartió en las historias de su Instagram, donde cuenta con 961 mil fans, se le ve luciendo un mini vestido en el color favorito de la temporada, pieza que destaca por su diseño de espalda descubierta y su falda con bordados, la cual combinó con unos coloridos tenis de suela plana.

Con su atuendo, la joven intérprete vuelve a demostrar que heredó el estilo para vestir de Andrea Legarreta y también su belleza, pues como en otras fotografías, Rubín se dejó ver con un outfit perfecto para las adolescentes, que es ideal para copiar en esta temporada de calor.

Aunque la hija de ex Timbiriche no publica de forma constante sus atuendos, en las instantáneas que tiene en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, se puede confirmar que es una auténtica fashionista, que además de los looks cortos, tiene un gran estilo para llevar los vestidos largos de faldas amplías con los que también impone moda.

