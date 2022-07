Mía Rubín tiene el mismo estilo de Andrea Legarreta; da clases de moda en vestido negro

Mía Rubín sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram con una foto en la que confirmó que heredó la belleza y estilo de Andrea Legarreta, quien es conductora del matutino "Hoy", en el que se luce con los mejores looks, como lo hizo su hija en su más reciente publicación en la que se dejó ver con un juvenil vestido negro con el que dio clases de moda.

La también hija del cantante Erick Rubín, de 17 años, actualmente trabaja en su carrera como cantante, en la que debutó al lado de su padre, con quien sigue presentándose en algunos shows del "Cumbia Machine Tour". Mientras que su hermana menor, Nina, de 15 años, ya ha incursionado en el mundo de la actuación.

Mía Rubín se luce en coqueto vestido de lentejuelas

La joven cantante, que recientemente llamó la atención por no estar en la celebración de cumpleaños de Legarreta, regresó hace pocos días de unas vacaciones por la playa, y fue este martes cuando sorprendió a sus fans con una foto que publicó en sus historias, en la que se le ve posando desde un sillón y vistiendo un coqueto look.

Mía heredó el estilo de Andrea Legarreta heredó. Foto: IG @miarubinlega

En la instantánea que Mía compartió en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con 961 mil fans, se le ve luciendo su belleza y estilo con un mini vestido negro que llama la atención por sus mangas de volados que combinan el tono de la pieza con blanco, look que la intérprete llevó con zapatillas rojas para hacer el match perfecto.

Con su atuendo juvenil, la joven cantante vuelve a demostrar que heredó la belleza de Andrea Legarreta y también su gran estilo para vestir, pues como en otras presentaciones, Rubín se dejó ver con un outfit juvenil y sofisticado con el que dio clases de moda.

Aunque la hija de ex Timbiriche, Erick Rubín, no publica de forma constante sus looks, en las fotografías que tiene en su cuenta oficial de Instagram se puede confirmar que es una auténtica fashionista, que además de los looks cortos, tiene un gran estilo para llevar los vestidos largos de faldas amplías con los que también impone moda para las más jóvenes.

