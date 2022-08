LCDLF2: Daniella Navarro se convierte en la última eliminada de “La Casa de los Famosos 2”

La incertidumbre crece en “La Casa de los Famoso 2” y tras la polémica salida de Laura Bozzo este miércoles 3 de agosto se dio a conocer al último eliminado, el concursante que se esforzó por conservar su lugar y perece en la línea de meta antes de llegar a la final.

El pasado lunes la presentadora peruana abandonó la competencia en medio de una fuerte polémica que surgió por el romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano, algo que también puso fin a su amistad con la modelo venezolana contra quien arremetió.

“En primer lugar, mamita, no soy tu madre. Te amé como una hija, te protegí, te defendí, saqué la cara por ti, ¿cómo te atreves a ser tan desleal, tan traicionera? A mí qué me importa si te has acostado con media casa, yo no estoy para cuidarte nada, yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa”

Laura Bozzo y su polémico paso por LCDFL2. Foto: Instagram @laurabozzo_of

Aunque el paso de Laura Bozzo por el reality show durante casi tres meses estuvo lleno de controversia por sus constantes pleitos con sus compañeros, entre ellos Ivonne Montero a quien antes de salir le pidió disculpas por la manera en que la trató y los insultos que lanzó en su contra.

Eliminado de LCDLF2

Daniella Navarro, Nacho Casano, Ivonne Montero, Salvador Zerboni y Toni Costa fueron los finalistas en “La Casa de los Famosos 2”; sin embargo, uno de ellos fue eliminado este miércoles en medio de una fuerte tensión por los constantes pleitos que han surgido como resultado de la convivencia por casi tres meses.

La modelo venezolana fue eliminada del reality show, sin embargo, decidió no tener contacto con sus compañeros y retirarse al instante de las instalaciones sin dar ninguna declaración. Aunque fue Nacho Casano quien se mostró afectado por la partida de Navarro y no evitó romper en llanto.

Luego de 12 semanas de llanto, peleas, drama, risas e intensos romances, la final de “La Casa de los Famosos 2” se realizará el próximo lunes 8 de agosto y se dará a conocer finalmente al ganador, quien se llevará a casa el premio de 200 mil dólares.

Daniella Navarro abandona LCDFL2. Foto: Instagram @daniellanavarros

