Ex esposa de Ben Affleck fue de compras el día de la boda con JLo

La boda de Jennifer López y Ben Affleck ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, pues todo el fin de semana ha estado lleno de festejos con una fiesta de tres días y que inició la noche del viernes, con la unión en matrimonio del sábado y un domingo más relajado con un menú en el que la barbacoa tendrá protagonismo; sin embargo, parece que no todo son miel sobre hojuelas para la nueva pareja y el nombre de la ex esposa del actor ya se robó todos los reflectores.

Y es que desde hace unos días se dio a conocer que una de las invitadas sería Jennifer Garner, la ex esposa de Ben Affleck y con quien tuvo tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel; lamentablemente la protagonista de "Si yo tuviera 30" declinó la invitación. De acuerdo con una fuente que contactó Hollywood Life, la actriz tenía un compromiso imposible de cancelar, por lo que no podría asistir a la fiesta, pero esta mañana trascendió que estuvo de compras junto a su nuevo novio.

"Jennifer Garner está trabajando duro en un proyecto en Texas y no asistirá a la celebración de la boda", dijo una fuente al medio.

La actriz fue vista en West Virginia. (Foto: TMZ)

¿Hay enemistad entre Jennifer Garner y JLo?; esto se sabe

Aunque "Bennifer" sigue de festejo, se acaban de ver envueltos en una polémica y es que esta mañana TMZ dio a conocer que la ex esposa no estaba trabajando en un proyecto, sino en algo más personal: hacer las compras en un centro comercial junto a su padre, William John Garner, y su novio, John Miller.

"La anterior Sra. Affleck estaba revisando los pasillos en Sam's Club en South Charleston, West Virginia, justo antes de las 4 p.m. Fue entonces cuando comenzaron todas las festividades en Savannah, Georgia, donde Ben Affleck y Jennifer López se casaron por segunda vez", destacó el medio al compartir varias fotos de la actriz con un look bastante relajado.

De acuerdo con un testimonio, la ex esposa de Ben Affleck mantuvo un trato cordial y amable mientras hacía sus compras e incluso aceptó tomarse fotos con los fans que se acercaron a saludarla, además que nunca perdió el buen humor. A pesar de ello, las especulaciones sobre si hay desacuerdo en el nuevo matrimonio del actor no se han hecho esperar, pero según lo que se ha dado a conocer la actriz aprueba el romance entre la "diva del Bronx" y el padre de sus hijos.

JLo y Ben Affleck este sábado en su boda. (Foto: Twitter @PageSix)

Prueba de ello es que este fin de semana los tres hijos de Jennifer Garner y el actor estuvieron presentes este sábado acompañando a la nueva pareja y alentando a que no hay problema alguno en la relación. De hecho, la fuente que confirmó a Hollywood Life que la protagonista de "Milagros del Cielo" no asistiría a la boda, también aseguró que aprueba la unión entre su ex esposo y JLo.

"Ha apoyado totalmente que sus hijos estén allí y es muy positiva en general sobre todo el asunto. No hay nada más importante para ella que la felicidad de sus hijos, por lo que el hecho que se sientan bienvenidos y cómodos y que se hayan unido a JLo y sus hijos es lo mejor que podría pedir”, señaló.

