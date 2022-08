Britney Spears baila en mini bikini rojo y la llenan de elogios

La princesa del pop, Britney Spears volvió a la carga en las redes sociales ahora ataviada con un diminuto bikini de color rojo con el que deleitó a sus fans tras derrochar sensualidad al realizar un baile cargado de erotismo el cual fue grabado desde el interior de su propio estudio.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de “Oops!... I didn't again” presumió su esbelto cuerpo y ritmo al moverse con las melodías de “Feel It Still” de la banda estadounidense Portugal. The Man. Britney no tuvo problema para lucir su habilidad y sensualidad pese a usar tacones que le dificultaría sacar sus mejores pasos.

La ícono del pop hizo suya la pista de baile al mostrar una fuerte actitud en su desenvolvimiento rítmico al mover cadera, pierna, brazos y cabeza que lucía el movimiento de su característica larga cabellera rubia tal como se dio a conocer en su lanzamiento como sucesora de la reina del pop, Madonna.

En la descripción del video publicado en Instagram, la intérprete de “Toxic” colocó: “Kiss my mother fucking ass”, algo así como una invitación “a besar su maldito trasero”.

Los fans responden a Britney

En respuesta, los fans de la famosa cantante la llenaron de elogios al ver la nueva actitud de Britney llena de vigor y sensualidad que la ha llevado a ser nuevamente aquella figura influyente como una mujer poderosa, tras haber sufrido varios reveses familiares.

Algunos de los 25 mil comentarios, en su mayoría de elogios que llenaron el clip de Spears, se encuentran:

“La reina de todas las reinas”.

“Este video me hace fuerte”.

“Es hermosa”.

“Esta es la reina Britney, la reina del pop está aquí”.

Los más de 42 millones de seguidores que tiene la estrella de pop en Instagram tuvieron la oportunidad de ver primero los intensos pasos que puede ser visto dando clic aquí de Spears, que a sus 40 años de edad parece retomar sus mejores años en la industria de la música.

De acuerdo con Billboard, el próximo 26 de agosto, la princesa del pop lanzará el sencillo “Hold Me Closer”, una colaboración con el músico británico Elton John. Con ello, Britney deja atrás los problemas familiares que aún enfrenta sobre todo con su padre, James Parnell Spears con quien sufrió haber estado bajo su tutela legal desde que tenía 13 años.

