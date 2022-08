La película en HBO Max que te hará llorar de principio a fin; es conmovedora y recaudó 6 millones de dólares |Tráiler

La plataforma HBO Max busca constantemente traer a su catálogo nuevas producciones para todo su público alrededor del mundo, ya que las opciones en otras plataformas siguen en expansión; estas opciones van desde drama y terror psicológico hasta documentales y romance.

Una de estas producciones que ha llamado la atención del público es “Un diario para Jordan”, la cual se encuentra dentro del género drama y tuvo estreno en 2021 bajo la dirección de Denzel Washington.

¿De qué trata "Un diario para Jordan"?

Esta película está basada en una historia real en donde nos narra la historia del sargento Charles Monroe King quien trabaja en Irak y lleva consigo un diario para su pequeño hijo, en donde le escribe textos de amor y consejos de la vida que él considera que le ayudarán en el futuro y cuando crezca.

Pasado un tiempo, él comparte este diario con su hijo y su prometida Dana Canedy reflexiona sobre su poderosa relación romántica al lado del primer sargento King, así como su valor como persona, padre y pareja.

Una historia basada en hechos reales. FOTO: Dana Canedy

Una película de drama

La producción estadounidense tiene una duración de 131 minutos y fue producida por Columbia Pictures, Escape Artist y Bron Studios bajo la distribución de Sony Picture Racing; tuvo su estreno mundial en el AMC Lincoln Square Theatre y te hará reflexionar sobre el amor de un padre, de una pareja y la unión familiar a pesar del tiempo y las adversidades.

Esta película fue escrita por Virgil Williams y está basada en la memoria “A Journal For Jordan: Story Of Love And Honor de Dana Canedy”, misma que obtuvo reseñas en su mayoría mixtas por parte de los especialistas en el séptimo arte; contó con las actuaciones principales de Michael B. Jordan, Chanté Adams, Robert Wisdom y Tamara Tunie.

