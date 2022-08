Bella actriz del Cine de Oro y su relación con "El Pelón Sobera" famoso asesino serial mexicano

Las vidas de muchas estrellas del Cine de Oro podrían ser las historias perfectas para llevar a la pantalla grande, como la de esta bella actriz, quien sin planearlo se vio relacionada con Higinio Sobera de la Flor conocido como "El Pelón Sobera", famoso asesino serial mexicano de los años 50.

Además de triunfar en el séptimo arte, Ana Bertha Lepe Jiménez es recordada por haber sido reina de belleza. En 1953 fue Señorita México y la cuarta finalista del concurso de Miss Universo 1953. En el cine obtuvo su primer papel en "La justicia del lobo", de 1952, su primera de muchas películas.

Ana Bertha Lepe y su relación con "El Pelón Sobera"

Lo que pocos saben de la vida de Ana Bertha, nacida en Jalisco, es que debió relacionarse con un famoso asesino serial, esto debido a Higinio Sobera cometió uno de sus primeros crímenes en contra de un familiar de la actriz y exreina de belleza, justo cuando comenzaba su carrera en el cine.

De acuerdo con los registros de los medios de la época, fue la tarde del 11 de mayo de 1952 cuando Sobera cometió su primer crimen confirmado, calificado como agresivo y muy violento. El hombre conducía por las calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México y un incidente vial de detonó un brote psicótico.

Higinio Sobera cometió su primer crimen contra un familiar de Ana Bertha. Foto: Especial

El conductor que tuvo la desgracia de encontrarse a Higinio fue Armando Lepe Ruíz capitán del ejército y tío de la actriz Ana Bertha Lepe, quien se sabe venía acompañado de su esposa, en un lujoso auto Buick 51 que se le atravesó al vehículo de Sobera, y éste en un arranque de ira lo siguió hasta cerrarle el camino en Paseo de los Insurgentes y Yucatán.

Se bajó de su auto y le disparó en cinco ocasiones. Aunque había personas alrededor, Sobera se dio a la fuga, llegó a su casa y le confesó todo a su mamá, quien ideó un plan para que pudiera escapar del país. El joven, que en ese momento tenía menos de 25 años, se trasladó a un hotel, con la intención de ser llevado después a España donde sería internado en alguna institución psiquiátrica.

Los otros asesinatos de Higinio Sobera de la Flor

El 13 de mayo, dos días después del primer asesinato, Higinio Sobera fue capturado en una habitación del Hotel Montejo, ubicado en la colonia Anzures, estaba lleno de sangre, con su vestimenta sucia y sus zapatos llenos de lodo. La Prensa, diario que siguió el caso, refirió que en su declaración ante un juez confesó el crimen y reveló que había matado a una mujer.

Fue detenido y confesó otro asesinato. Foto: Especial

"El Pelón Sobera", había matado a una mujer llamada Hortensia López Gómez, por el simple hecho de que le gustó y ella no le hizo caso. "La maté porque me gustó mucho desde que la vi, le hablé con buenas palabras, no me hizo caso y su desprecio me enfureció", relató el hombre.

El asesino empujó a la mujer al interior de un taxi, intentó violarla ahí mismo y tras su reiterada negativa le disparó en el rostro para después ordenarle al chofer que bajara de la unidad. Se llevó el cadáver a un hotel, en donde cometió necrofilia para después tirar el cuerpo en una barranca de la zona de Cuajimalpa.

Tras su arresto, también se le acusó de haber asesinado a un joven de 18 años llamado Arnoldo Galván Santoyo que fue acribillado en los Viveros de Coyoacán, sin embargo, este crimen no se le pudo comprobar.

Terminó cumpliendo una pena de 15 meses en Lecumberri para después ser trasladado al Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, en Valle de Chalco, de donde salió en 1985. Luego de salir se dice que deambuló por calles de Xochimilco. Murió de causas naturales en 1992.

SIGUE LEYENDO:

Ignacio López Tarso y Ana Martín protagonizaron la película del Cine Mexicano que retrata la mente de un asesino serial

Bella actriz del Cine Mexicano sufrió un terrible accidente en el que perdió a su hijo y la dejó inválida