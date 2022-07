Shakira: de su separación con Piqué hasta sus problemas con la ley; así han sus caóticos días

Shakira no está pasando los mejores momentos en su vida personal, pues después de su separación con Gerard Piqué ha tenido varios problemas, sobre todo con la ley, quien ahora la podría meter a la cárcel. La colombiana ha tenido unos caóticos días, sin embargo, se ha mostrado fuerte y por eso ha decidido tomar unos días de descanso en México.

Desde que anunció que se separaba del futbolista del Barcelona, la cantante colombiana no ha dejado de acaparar los titulares de la prensa internacional, pues ha estado involucrada en algunas cuestiones legales en España, país en el que vivía con su pareja. A pesar de toda esta situación, la intérprete de "Hips Don't Lie" ha seguido trabajando evitando hablar sobre sus problemas y dejándoselo todo a sus abogados.

Las polémicas de Shakira

A penas el mes pasado se confirmó que Shakira y Piqué terminaron su relación después de más de 10 años juntos, aunque la pareja no quiso dar a conocer las razones se especula que fue debido a una infidelidad por parte del defensa del club Barcelona. A partir de entonces, se ha dicho mucho sobre la separación hasta que la cantante se mudará a Miami, Florida, en Estados Unidos, para estar lejos del padre de sus hijos: Milan y Sasha.

Shakira y Piqué se separaron en junio Foto: Especial

A la par de los problemas sentimentales que actualmente está viviendo Shakira, se sumó una demanda en España, dónde la acusan por Fraude Fiscal. De acuerdo a la investigación de las autoridades, la intérprete de "Pies descalzos" defraudó a la Hacienda pública por 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Sin embargo, la cantante ha negado las acusaciones por las que podría enfrentar 8 años de cárcel.

Shakira se olvida de sus problemas en México

En medio de las polémicas que ha vivido en días recientes, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre real de la intérprete, se fue de vacaciones a México junto a sus pequeños hijos. La prensa de espectáculos captó a la colombiana en las playas de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, disfrutando de un momento de placer y tranquilidad con sus pequeños de 9 y 7 años de edad.

Con esto demuestra que está haciendo todo lo posible para que no le afecte ni a ella ni a sus hijos toda la situación que está pasando, puesto que además sigue trabajando en su música como la canción que lanzó hace algunos días con Black Eyed Peas y David Guetta "Don't you worry" o su participación en "Dancing With Myself".

Shakira está en Los Cabos con sus hijos FOTO: HEM Backgrid

SIGUE LEYENDO:

Shakira dispuesta a todo por la custodia de sus hijos y podría revelar secretos de Piqué para lograrlo