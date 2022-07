Kim Garam queda fuera de LE SSERAFIM tras caso de bullying, HYBE la despide

LE SSERAFIM, el nuevo grupo de HYBE, debutó en mayo de este año con "Fearless". Sin embargo, Kim Garam vería su sueño truncado de forma inmediata, pues solo duró 18 días dentro de la agrupación, ya que una polémica en su contra explotó durante las promociones de las idols.

En Corea del Sur es común ver casos de bullying y acoso escolar, que también involucran a famosos idols K-Pop. Varios de ellos han sido señalados, defendidos por sus agencias y se han disculpado con las víctimas. Lastimosamente, hay casos en que no se pudo demostrar inocencia o la empresa decidió despedir a dicho integrante, como Soojin de (G)I-DLE.

Mismo caso ocurre ahora con Kim Garam, la joven que fue defendida las primeras veces por su agencia, pero decidieron pausar sus actividades con el grupo y fue puesta en hiatus durante casi dos meses. Sin embargo, la noche de este martes, HYBE publicó un comunicado sobre su salida.

Kim Garam fue acusada de bullying y termina contrato

Kim Garam fue acusada por compañeras de escuela de haber cometido bullying en su contra, los rumores se expandieron con velocidad en comunidades en línea y redes sociales. Aunque se habló de evidencia en su contra, la idol y su empresa intentaron probar su inocencia, pero el caso llegó hasta las autoridades escolares en ese entonces.

LE SSERAFIM continúo con sus promociones, pero el apoyo de los fans no era el mismo, ya que sacaron el nombre de la idol durante las presentaciones en vivo. Algunas también pedían su salida, debido a que no era una buena imagen, HYBE se disculpo por no haber sabido manejar la situación.

En el comunicado, la agencia K-Pop reveló que decidieron terminar el contrato exclusivo de Kim Garam, por lo que LE SSERAFIM ahora será un grupo de cinco integrantes. También se disculparon con los fans que mostraron su amor y apoyo al grupo durante la controversia. En redes sociales se dividieron opiniones, pues la cantante de tan solo 16 años terminó su carrera de manera inesperada.

