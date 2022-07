BTS: Jungkook, Jimin, V y Jin se unen a Benny Blanco y Snoop Dogg; así será la colaboración

Los integrantes de BTS siguen sorprendiendo al ARMY con sus colaboraciones, pues el Dj Benny Blanco anunció que lanzará una canción con la llamada "vocal line", integrada por Jungkook, Jimin, V y Jin. La noticia impactó a los seguidores de Bangtan, pues nadie sospechaba de este nuevo sencillo que se lanzará próximamente.

El mes pasado, BTS anunció que entraría en una pausa temporal de sus actividades grupales. La noticia causó gran revuelo y malos entendidos, por lo que la agencia HYBE y los propios integrantes de BTS tuvieron que salir a aclarar la situación indicando que en esta nueva etapa se enfocarán en sus carreras en solitario, sin dejar descuidado a la banda de k-pop.

La "vocal line" de BTS lanza tema con Benny Blanco

La mañana de este miércoles, el productor Benny Blanco publicó en sus cuentas oficiales, como TikTok, un video de una supuesta llamada con los integrantes de BTS, en donde les pedía ser parte del grupo, sin embargo, ellos le decían que no era posible, por lo que le propusieron una mejor opción, hacer una canción juntos.

"¿Qué tal chicos?, miren, sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero quiero estar en la banda", inicia la conversación Benjamin Joseph Levin, nombre real del Dj estadounidense, quien argumenta, "Quiero estar en la banda, quiero cantar y bailar, creo que podría hacerlo".

En tanto, los artistas surcoreanos se muestran un poco indecisos, por lo que le proponen colaborar para un tema. "Pero podríamos hacer una canción juntos", señala Jimin en el clip, respuesta que causa furor en el productor: "Hagamos la mejor canción del mundo entero, vamos".

La esperada colaboración con Snoop Dogg

Aunque HYBE, agencia de la banda de k-pop, no ha dado detalles de cómo será está colaboración, el ARMY ya comenzó a investigar y encontró que se trata de la tan esperada canción con Snoop Dogg, pues hay que recordar que desde hace algunos meses el rapero había dicho que estaba trabajando en un tema con BTS.

El tema llevará por nombre "BAD DECISIONS" y formará parte del nuevo álbum de Benny Blanco, quien ya ha hecho varias colaboraciones con artistas como J Balvin y Selena Gómez en "I Can't Get Enough".