"Me vale": Abuchean a Horacio Villalobos en La Academia 20 años

Horacio Villalobos causó una gran polémica en la última emisión de “La Academia 20 años” debido que llevó sus fuertes críticas al límite y se metió con el público, por lo que el controvertido conductor de “Venga la Alegría” y “Soy Famoso, sáquenme de aquí” salió abucheado, así que en esta nota te diremos cómo fue esta controversia que aderezó el sexto concierto de la exitosa producción de TV Azteca.

La polémica se desató en el duelo protagonizado por Rubí y Nelson, quienes en sus respectivos turnos interpretaron canciones de Margarita, “La Diosa de la Cumbia”, pero no lograron llenarle el ojo a los estrictos jueces, quienes emitieron fuertes críticas argumentando que todavía no estaban listos para cantar y bailar al mismo tiempo sobre un escenario, no obstante, la crítica que más polémica desató fue la de Horacio Villalobos, quien terminó siendo abucheado por el público de "La Academia 20 años".

“¿Por qué no aprenden a cantar y a bailar? ¿por qué no se concentran mejor en lugar de andar chusqueando? ¿por qué no ensayan lo suficiente? Lo que vimos ahora fue terrible, si han visto a Margarita, ella se planta en el escenario y nos conmueve, nos pone a bailar y ustedes ‘gua gua gua’, Rubí vino aquí y se plantó bien, siguió los pasos, pero cantaste horrible, yo sufrí y en tu caso (Nelson) te perdiste por hacer en Anita Challenge, es decir, los dos, por figurosos la cajetearon”, señaló el conductor, quien comenzó a ser cuestionado sobre el significado de “figuroso”, no obstante, se mostró molesto y pidió que buscaran el significado en Google, lo cual le valió ser abucheado por el público, no obstante, Villalobos no se quedó callado y se metió con el respetable.

“Figurosos, si no entienden la palabra búsquenla en Google, y háganme el “booh” que quieran, yo aquí tengo una responsabilidad que sacar y me vale lo que digan”, finalizó Horacio Villalobos, quien fue tundido en redes sociales por mostrarse tan irrespetuoso con el público de "La Academia 20 años".

