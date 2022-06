La Academia 2022: William Valdés confronta a uno de los alumnos al estilo Danna Paola por insultarlo

La nueva generación de La Academia ha causado mucha polémica, desde el ingreso de Rubí, la quinceañera más famosa, la conducción de Yahir en los conciertos misma que a dejado mucho que desear, y ni qué decir de la participación de los jueces en especial la de Lolita Cortés; a todo esto se suma una nueva controversia.

Y es que uno de los alumnos fue captado durante el En vivo 24/7 insultar a William Valdés, uno de los conductores de La Academia, y luego de ser expuesto en redes sociales, este material llegó a manos del ofendido por lo que decidió entrar a la casa donde se encuentran los participantes y confrontar al responsable.

Mientras se encontraban en el comedor, Santiago, uno de los alumnos de La Academia se encontraba molesto por que el conductor de origen cubano, no le permitió ingresar a una parte de la casa donde él estaba, por lo que enojado se regresó y le contó a sus compañeros.

El video del polémico momento fue compartido desde la cuenta oficial de la experta en espectáculos conocida como @La ComadritaOf2 quien fue la encargada de avisarle a William Valdés lo que había sucedido.

Tras darse a conocer lo antes mencionado, William entró a la casa y juntó a los alumnos en uno de los salones en donde hizo una dinámica de preguntas, ahí antes de confrontar a Santiago, hizo hincapié que fue “La Comadrita” quien le compartió el video en donde lo llaman “mamón”, a su vez aseguró que de toda la producción de “La Academia” él es quien se ha portado más amable con los alumnos.

Tras aclarar lo anterior, William para dar por terminada con la dinámica cuestionó a los alumnos: “¿Quién de los académicos me acaba de llamar ‘mamón’?”; ante esto todos escribieron en los pizarrones el nombre de Santiago.

Debido a lo anterior, William confrontó a Santiago y lo cuestionó sobre el por qué lo había llamado así, por lo que el alumno de La Academia aseguró que no está acostumbrado a que le hablen feo; y es que de acuerdo con el también conductor de Venga la Alegría, el académico estaba tratando de ver lo que ocurría afuera mientras que el cubano hablaba con producción.

“Para mí, no estoy acostumbrado a que alguien me hable feo diciendo (no te hablé feo te dije por favor no puedes estar haciendo eso) no me lo dijiste así (te dije: ¡no puedes estar haciendo eso Santiago!) me dijiste ‘¿qué estás haciendo Santiago?’, y lo sentí agresivo y la verdad por eso reaccioné así” dijo Santiago a William