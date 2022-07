Julia Gama explota contra Lewis Mendoza por comentarios machistas: “Me da pena quien eres”

La tensión crece en "La Casa de los Famosos" con las polémicas estrategias de los concursantes, esta vez fue Lewis Mendoza quien tras su salida se enfrentó a Julia Gama por las declaraciones en las que aseguró que la modelo le había coqueteado aún cuando comenzó una relación con Rafael Nieves.

Las estrategias de los participantes han generado gran controversia debido a que algunas han caído en la violencia de género, como la de Nacho Casano y Lewis Mendoza contra Ivonne Montero durante la cena para los nominados, en donde la llamó “prostituta” y la amenazó con revelar supuestos secretos de su pasado.

Lewis Mendoza se convirtió en el noveno eliminado del reality show y a su salida no sólo se enfrentó a la molestia de los fans de Montero, también a Julia Gama que en medio de gritos le reclamó por sus declaraciones en las que aseguraba que le había coqueteado aún cuando se había mostrado cercan a Rafael Nieves, con quien más tarde inició un romance.

“Tú eres un striper, ok, respeto porque es tu profesión (…) para mí lo que eres es eso, un striper y nada más. No me vuelvas a hablar porque nunca me han faltado al respecto como tú, me has faltado y eso no se hace con una mujer, fuiste extremamente machista. Me da penda de quien eres, fuiste gris y machista”

Niurka defiende a Lewis Mendoza

Luego de que Julia Gama explotara contra entrenador personal dominicano los comentarios no se hicieron esperar y en redes sociales los internautas mostraron supuestas evidencias del coqueteo de la modelo; además, recordaron el sensual baile que protagonizaron durante un juego.

Al respecto, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un mensaje: "No puedo ser amable y simpática porque él confunde las cosas, de verdad fui dura porque así es como debo tratarlo. Yo intenté ser nice con él en la casa y llevarme bien, pero me confundió, entonces él no merecía otra manera sino ésta más seca, dura y directa de hablarle sobre esta situación que no me pareció nada aceptable".

Niurka Marcos no tardó en responder a la polémica con un fuerte mensaje en sus redes sociales donde arremetió contra Julia Gama y la llamó "gárgola" asegurando que sí había coqueteado con Lewis Mendoza durante su participación en "La Casa de los Famosos".

La vedette aseguró que Mendoza es un "caballero" y que los coqueteos que existieron entre ellos durante el reality show fueron antes de comenzar su romance con Juan Vidal, con quien se dijo dispuesta a continuar una vez que él saliera de la casa.

