Ingrid Coronado acude al velorio de Fernando del Solar | FOTOS

La madrugada de este viernes 1 de julio, Ingrid Coronado acudió en compañía de sus hijos al velorio de Fernando del Solar, quien fuera su esposo hasta 2015.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, es probable que Ingrid Coronado eligiera este horario para acudir a despedir a quien en algún momento fue el amor de su vida, con la intención de evitar a la prensa.

Recordemos que a raíz del sensible fallecimiento del conductor, su exesposa ha sido linchada en redes sociales. No obstante, Anna Ferro, con quien Fernando del Solar contrajo nupcias hace unos meses, salió en la defensa de Ingrid Coronado, asegurando que no es bueno juzgar si se conoce la historia.

En las imágenes compartidas por el programa 'Ventaneando' se aprecia que los tres hijos de Ingrid Coronado acudieron a darle el último adiós a Fernando del Solar, incluido el hijo que la excantante tuvo con Charly López.

Ingrid Coronado acudió con sus hijos al velorio de Fernando del Solar | Ventaneando

De hecho, muchas personas allegadas a la familia aseguran que el hijo del exintegrante de 'Garibaldi' era muy cercano a Fernando del Solar, a quien veía como un segundo padre.

En un comunicado emitido por el equipo de prensa de Ingrid Coronado, ella y su familia agradecen el apoyo y las condolencias recibidas, aunque también piden respeto ante este difícil duelo:

"A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento en el que la paz y la unión familiar son lo más importante", expone el comunicado.

Así se despidió Ingrid Coronado de Fernando del Solar

El día de ayer se dio a conocer que Fernando del Solar murió a causa de una neumonía que terminó siendo mortal para el conductor debido a que sus defensas bajaron a raíz de la muerte de su padre.

