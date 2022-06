¿Se resbaló? Karely Ruiz realiza sugerente y peligrosa pose con su micro falda rosa | FOTO

No, no se resbaló y aunque así fuera no perdió el glamour ni el estilo. Karely Ruiz decidió alborotar a sus seguidores en Instagram con un conjunto rosa del que sólo Barbie maneja, pero en una segunda fotografía se le puede ver en el piso, en una pose sugerente aunque a primera vista espante un poco a todo el mundo por un golpe que se pudo haber dado contra el suelo.

Dejando claro que no se trata de ningún accidente, la regiomontana jugó un poco con la cámara y realizó algunas poses para ella aunque la que parece haberle gustado más fue una donde aparece con la mejilla izquierda, los puños y rodillas contra el suelo. Sin embargo, el toque de dramatismo se lo dio una de sus piernas, que se mantiene elevada.

"Mi amiga ChuiriCosplay me ayudo hacer posessssss", fue lo único que escribió Karely Ruiz para gozo de sus casi 5 millones de followers en Instagram, red social con la que ha batallado mucho precisamente por las poses que realiza sumadas a los outfits de breve tela; esto ha provocado que se las den de baja.

¿Karely Ruiz prepara nuevo contenido para OnlyFans?

Durante algunas entrevistas para varios canales de YouTube, Karely Ruiz ha mencionado que es una de las chicas del momento dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans. La joven de 21 años explicó que aquellos que se aventuren a suscribirse se llevarán una grata sorpresa, pues lo que encuentran en sus redes sociales no es nada en comparación.

Karely Ruiz enloqueció a todo el mundo con su outfit

@karelyruiz)

En este caso es natural que su amiga ChuiriCosplay la ayude a realizar algunas poses, pues ella también tiende a ponerse disfraces de este tipo, pues al parecer son los que mayor demanda tienen con el público en general.

En este último contenido Karely Ruiz se lució, pues utilizó una falda y un bra de color rosa mexicano y unas botas de enorme tacón que dejaron al descubierto parte de su trabajada y bien cuidada figura. En este punto es necesario recordar que, aunque ha confesado que tiene un par de arreglitos, se alimenta muy bien y hace ejercicio para no perder su silueta.

ChuiriCosplay, amiga de Karely Ruiz, le ayudó con la pose

@karelyruiz)

