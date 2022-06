Sarah Kohan: Delgadez extrema opaca look con atrevido escote y preocupa a sus fans

Sarah Kohan, ex pareja de Javier "Chicharito" Hernández, causó furor en las redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que se lució con un look de atrevido escote, sin embargo, el atuendo quedó opacado al preocupar a sus fans por su delgadez extrema.

La modelo australiana, que cumplió 28 años el pasado 6 de marzo, se había mantenido alejada de las redes desde que demandó a su ex esposo por la manutención de sus dos hijos, Noah y Nala, sin embargo, en las últimas semanas se le ha visto más activa y ha vuelto a compartir sus mejores looks.

Sarah Kohan presume atrevido look de escote bajo

Fue la noche de este martes cuando Kohan compartió en su cuenta de Instagram, en la que tiene 1.5 millones de seguidores, una serie de fotos y videos en los que se dejó ver con un coqueto atuendo, pues portó un vestido brillante en color azul que se destaca por el diseño de su escote.

Sarah se lució en un atrevido look. Foto: IG @sarahkohan

"Summer nights" (Noche de verano), "Everything with sparkles please" (Todo con destellos por favor) y "This dress needed some after dark content" (Este vestido necesitaba algo de contenido después de la oscuridad), son las frases con las que Sarah acompañó las publicaciones.

En las fotografías y los videos que han recibido miles de "likes" y cientos de comentarios, la ex pareja del futbolista mexicano, quien recientemente celebró su primer aniversario de relación con la modelo ecuatoriana Nicole McPherson, derrochó estilo con su atuendo que combinó con zapatillas de tiras y una bolsa tipo baguette.

La australiana robó miradas con su atuendo. Foto: IG @sarahkohan

La modelo preocupa a sus fans por extrema delgadez

Sin embargo, y aunque el look de Sarah causó furor entre sus fans, fueron muchos los que se mostraron preocupados por lo delgada que se ve la modelo, dejando mensajes como: "Eso es mucha pérdida de peso", "Tienes que subir de peso chica!!!", "Esta demasiado delgada.. esta muy guapa normal", "qué le pasó a esta hermosa mujer" y "Estas muy delgada".

Pero no todo fueron comentarios negativos, pues algunos de sus seguidores la defendieron y pidieron que no sea criticada por su delgadez extrema. "Ella está súper hermosa pero con unas libras más estaría más bella... la verdad ha rebajado un poco pero uno entiende por sus problemas que está pasando" y "No la juzgue sólo ella sabe por todo lo triste que ha tenido que pasar, y la admiro que no anduvo haciendo escándalos, se levantó y sigue hermosa", son sólo algunos de los mensajes en los que se puede ver como sus fans la apoyan de forma incondicional.

La modelo sorprendió a sus fans por su imagen. Foto: IG @sarahkohan

