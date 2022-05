Sarah Kohan eleva la temperatura en micro bikini verde perfecto para el verano

Sarah Kohan, ex pareja del futbolista Javier "Chicharito" Hernández, volvió a las redes sociales con gran éxito, pues luego de dos meses sin actividad publicó en Instagram una serie de fotos en las que se lució con un coqueto micro bikini verde, perfecto para el verano, con el que elevó la temperatura.

Kohan, que cumplió 28 años el pasado 6 de marzo, se ha mantenido alejada de las redes desde que demandó a su ex esposo por la manutención de sus dos hijos, Noah y Nala, además, la modelo dejó de mostrar el rostro de los pequeños, a quienes anteriormente dejaba ver con regularidad.

Sarah Kohan presume belleza en micro bikini

Después de varias semanas en las que no se supo de ella en redes, Sarah regresó con mucho éxito, pues este jueves compartió una serie de instantáneas con las que dejó a más de uno con la boca abierta, al lucir su esbelta figura en un traje de baño de dos piezas que llama la atención por su diseño.

La bella modelo impone moda. Foto: IG @sarahkohan

"Vitamin D and some greens… excited for summer" (Vitamina D y algunas verduras… ansiosa por el verano), escribió la modelo, originaria de Australia, para acompañar la publicación que ha recibido cientos de comentarios con halagadoras palabras y más de 47 mil "me gusta".

En las imágenes que Kohan compartió con sus 1.5 millones de seguidores en Instagram, se le ve posar desde el jardín de una elegante residencia, y presumiendo cuerpazo en un bikini de color verde, el cual deja ver sus curvilínea silueta gracias a su estilo micro, atuendo que combinó con sandalias, bolsa de playa y lentes oscuros.

Sarah Kohan presume súper look de verano. Foto: IG @sarahkohan

Sarah Kohan ganó fama en México por su relación con el "Chicharito", con quien se casó en el año 2019. La pareja tuvo dos hijos, y después de muchos rumores de separación que comenzaron luego de que pasaran separados las fechas decembrinas, se confirmó en el 2021 que estaban en proceso de divorcio.

En julio del año pasado, los medios estadounidenses dieron a conocer que la modelo demandó a Hernández por no darle la manutención de sus hijos. Según información de TMZ Sports, la modelo declaró que el futbolista mexicano "no participa en la crianza diaria", según comentó el abogado de Kohan en los documentos que se le presentaron a la Corte de Estados Unidos.

La australiana conquista las redes. Foto: IG @sarahkohan

