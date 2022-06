Sofía Rivera Torres: las mejores FOTOS en bikini de la esposa de Eduardo Videgaray

Sofía Rivera Torres es una de las actrices más queridas del espectáculo que se ha ganado el corazón del público con su simpatía y talent; además, se ha convertido en un referente de moda con impactantes bikinis con los que acapara miradas en la playa y presume su espectacular figura.

Torres encontró su pasión en la farándula desde muy temprana edad y enfocó sus esfuerzos en prepararse, fue así que en 2014 obtuvo su primera oportunidad como conductora y un año más tarde llegaría a "The Release". Ese mismo año debutó en el cine con la cinta "Café con leche" y luego de ello fue parte de "El vestido".

Sofía Rivera Torres con bikini tono pastel. Foto: Instagram @sofiariveratorres

Te puede interesar: Desde la playa, Sofía Rivera Torres presume cuerpazo con diminuto bikini | FOTO

Una de las actividades favoritas de Sofía Rivera Torres es viajar y sumó a eso su pasión por la farándula con el programa “El Mundo Real: Ciudad de México”, aunque no obtuvo el éxito que esperaba le abrió las puertas a su siguiente proyecto “¡Qué importa!”, en donde encontraría el amor.

Fue éste el programa que condujo durante un tiempo con Eduardo Videgaray, sobre quien confesó que en un inició no era de su agrado y lo describía como un “viejo ma**n y pedante”; sin embargo, pronto descubrió que lo que sentía era atracción y fue así como decidieron comenzar una relación.

La conductora disfruta de las playas en Bermudas. Foto: Instagram @sofiariveratorres

La pareja llegó al altar en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, por lo que decidieron hacer una boda pequeña con algunos familiares y amigos: “Hicimos una boda muy, muy chiquita, realmente muy conscientes por el tema y por todo lo que estamos viviendo, la hicimos en una terraza totalmente al aire libre”.

Mensaje de amor propio

La conductora se mantiene en contacto con sus fans a través de redes sociales, donde también comparte los detalles de sus vacaciones en la playa como su más reciente luna de miel -que tuvieron que posponer debido a la pandemia de Covid-19- en la que lució su envidiable figura.

Sofía Rivera Torres con bikini rojo. Foto: Instagram @

Sin embargo, se ha sumado a las celebridades que han enviado poderosos mensajes de amor propio al compartir fotografías en bikini señalando "imperfecciones" que no les agradan del todo, pero las abrazan y aceptan tal y como son dejando de lado la inseguridad que ello puede provocar.

Te puede interesar: Sofía Rivera Torres se levanta el vestido y presume sus hermosas piernas | FOTOS

"Hoy encontré esta foto y pensé 'mi abdomen se ve bomb', y luego 'pero se me ve mi celulitis'. No me juzgaré ni pediré perdón por gozar la vida. Subo esto para recordarles no juzgarse y amarse mucho, pero sobre todo subí esto para recordármelo a mí misma", escribió.

Sofía Rivera Torres en Río de Janeiro. Foto: Instagram @sofiariveratorres

Sobre las constantes preguntas respecto a su físico y el secreto para lograr la figura que posee, Sofría Rivera Torres bromeó a través de sus historias en Instagram y señaló que su abdomen de acero es resultado de hacer abdominales mientras se levanta para tomar su bebida en la playa.

SIGUE LEYENDO:

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera disfrutan sus vacaciones en Brasil | FOTOS

Sofía Rivera Torres supera a Bárbara de Regil; impacta con abdomen de acero en diminuto bañador

Sofía Rivera Torres saca su lado más atrevido; presume piernas de infarto en sensual look negro