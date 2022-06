Shakira se olvida de Piqué; impone moda con icónico look de falda lápiz y plataformas

Shakira y Gerard Piqué no dejan de ser noticia tras anunciar su separación definitiva tras una supuesta infidelidad del futbolista que paralizó al mundo entero y que sigue dando mucho de qué hablar; ahora, la cantante se sigue robando todas las miradas, pues todo lo que ha hecho en las últimas semanas ha sido visto por sus fans como una forma de dejar el pasado atrás y superar a su ex. Por supuesto, sus icónicos looks no han pasado por alto y también advierten que está lista para seguir adelante.

De hecho, hace poco más de una semana su nueva canción en colaboración con Black Eyed Peas y David Guetta se volvió viral en redes sociales no sólo por el ritmo que la convierte en la mejor canción del verano, sino también por la letra que incluso se esconde en el nombre, "Don't you worry" (no te preocupes), pues los fanáticos encontraron en la letra un mensaje oculto por parte de la cantante hacia Piqué.

Y a más de una semana del lanzamiento oficial, la canción sigue dando de qué hablar, pues Shakira presumió sus mejores pasos de baile y además se dijo estar dispuesta a conquistar el mundo de la moda que, si de por sí ya era considerada como uno de los íconos más importantes, el look con el que sorprendió en el video musical de "Don't you worry" se ha robado todas las mirada, pues una falda lápiz es la tendencia perfecta para el verano y para demostrar le elegancia y estilismo.

Así se debe usar una falda lápiz, según Shakira

Este look de blusa, falda lápiz y zapatos de plataforma es perfecto para usar en cualquier lugar, es decir, desde aquellas combinaciones para el trabajo hasta atuendos para eventos en los que la formalidad es pieza clave. Por supuesto, la intérprete de "Te felicito" no dejó fuera ninguna de las tendencias de la temporada, pues cada una de las prendas que lució recientemente están de moda esta 2022.

Por otro lado, Shakira apostó por un look monocromático, pero dejando en el pasado los tonos nude o colores neutros, pues el verano siempre lleva los colores más encendidos y llamativos, por lo que la cantante lució el rojo en cada una de sus prendas y, por supuesto, en sus plataformas.

Las faldas lápiz están de moda este verano. (Foto: Captura)

Cabe destacar que para combinar una falda lápiz -misma que se caracteriza por ser entallada al cuerpo y de tiro alto para estilizar la figura-, la mejor apuesta es una blusa de manga larga y con cuello; mientras que para lograr el estilismo perfecto, esta última prenda debe ir fajada en la falda.

Asimismo, Shakira confirmó una de las tendencias de moda que ha conquistado a todo el mundo: las plataformas. Y si bien la ex de Piqué no lució los zapatos Versace más virales de la temporada, demostró que no hay mejor opción que una plataforma y tacón de aguja para ganar varios centímetros extras. Por supuesto, este tipo de calzado en combinación con una falda lápiz son la opción perfecta para crear une efecto de piernas kilométricas.

Los accesorios son las piezas claves de las famosas para elevar cualquier look y en los más elegantes también tienen que estar presentes, por supuesto, en esta ocasión Shakira le dio un toque único a su imagen al agregar un cinturón ancho y una corbata, ambos en color rojo, para demostrar cómo estar en tendencia.

El look más elegante de la temporada lo lleva Shakira. (Foto: Captura)

