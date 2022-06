"Piqué está sufriendo mucho": presidente del Barcelona lo defiende tras separación de Shakira

Gerard Piqué se encuentra en medio de la polémica desde que se confirmó que terminó su relación con Shakira tras estar juntos por más de 10 años y tener dos hijos. Ahora, el presidente del Club Barcelona, Joan Laporta, ha salido a su defensa y aseguró que el miembro de su equipo de futbol, está "sufriendo mucho".

Hace un par de semanas, se comenzaron a correr los rumores sobre que la cantante colombiana y el futbolista español habían terminado su relación, esto debido a que Piqué le había sido infiel con una mujer mucho más joven. Pocos días después, confirmaron que se habían separado, sin embargo, no dieron detalles de los motivos y pidieron discreción a los medios y a los fans por el bien de sus hijos, Milan y Sasha.

Presidente del Barcelona defiende a Piqué de ataques

No obstante, el futbolista no se ha salvado de los ataques de los fanáticos en redes sociales y de la persecución de la prensa, quien lo ha visto salir de fiesta tras romper con la intérprete de "Hips Don't Lie". Por esta razón, Joan Laporta, presidente del club español, habló sobre el tema y aseguró que Piqué está pasando por un mal momento y que además de ser un excelente elemento, también es una buena persona.

El presidente del Barça pidió a los fans apoyen a Piqué Foto: IG @3gerardpique

“Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, indicó el presidente del Barça.

El empresario y político español dijo que conoce personalmente al defensa y que sabe que lo que está diciendo la prensa sobre él, no es verdad, por lo que pidió a los fanáticos que seguir apoyándolo en estos momentos tan difíciles en su vida personal, tras la separación de Shakira.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”, concluyó.

