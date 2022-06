Shakira envía mensaje oculto en su nueva canción, ¿indirecta para Piqué?

La polémica entre Shakira y Gerard Piqué no ha llegado a su fin, pues tras anunciar su ruptura tras una supuesta infidelidad por parte del futbolista, ahora los fanáticos de la expareja tienen un nuevo tema de conversación. Pues este fin de semana la cantante estrenó una nueva canción en colaboración y las sospechas que en la letra se esconde una indirecta para el padre de sus hijos no se han hecho esperar.

A través de redes sociales se ha desatado todo un debate sobre la supuesta indirecta con la que Shakira habría sorprendido a Piqué y al mundo entero, sobre todo tras rumores de supuestos ataques de ansiedad luego y estados de ánimo que se dieron a conocer el truene de la pareja. De acuerdo con las dividas opiniones, el nuevo éxito de la colombiana también incluye un mensaje esperanzador por el que nadie debería de preocuparse por su estado actual, pues está dispuesta a seguir adelante.

El pasado viernes se estrenó la canción "Don't you worry" de Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta que desde las primeras horas se colocó en las tendencias de música favoritas del momento; tan sólo en YouTube está en la tendencia número cuatro y el video oficial cuenta con más de 8 millones de reproducciones. Por supuesto, el reunir a tres grandes influencia de la música no ha sido lo único que llamó la atención del público a nivel mundial, ya que la letra fue vista como un mensaje oculto por parte de la cantante.

Lo que levantó las sospechas de los fanáticos es por versos que incluyen el propio nombre de la canción, es decir, "no te preocupes", así como aquellos en los que los cantantes afirman "porque todo estará bien", "me siento tan viva", "voy a vivir mi mejor vida", "voy a hacer solo lo que me gusta", "así es como lo hacemos, cariño, esto es lo que decimos" y "eso es lo que tú y yo vamos a hacer".

Según con las especulaciones de usuarios de la letra de la canción sería una indirecta para Piqué y para el mundo entero con la cual la intérprete de 45 años está demostrando que su ruptura con el futbolista no la detendrá y seguirá viviendo su vida.

"Shakira es una mujer fuerte", "la vibra positiva que transmite", "estaba preocupada por ti, pero me das una gran lección, estás llena de luz y eres una referencia para salir adelante" y "todo va ha salir bien, estamos contigo", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

