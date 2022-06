Shakira disfruta de su soltería bailando salsa con integrante de los Jonas Brothers

Shakira está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, por lo que ha demostrado que su separación con Gerard Piqué no intervendrá en sus actividades, pues está enseñando la mejor actitud en el programa "Dancing With Myself", en donde recientemente sacó sus mejores pasos de salsa para bailar con un integrante de los Jonas Brothers.

En el reality show, la cantante colombiana comparte cámaras con Liza Koshy y con la ex estrella de Disney, Nick Jonas, quien le mostró a la intérprete de "La tortura" que tiene buen ritmo, pues se animó a bailar con ella y sorprendió tanto a los asistentes, los fans y hasta la propia Shakira, quien quedó encantada con los movimientos del menor de la banda de pop.

Shakira y Nick Jonas están en "Dancing With Myself" Foto: IG @shakira

Shakira y Nick Jonas bailan salsa

Shakira subió un Reel a su cuenta de Instagram para mostrar a sus 74.9 millones un pequeño clip de lo que vivió recientemente en "Dancing With Myself", junto al cantante de "Jealous". La intérprete de pop retó al menor de los Jonas Brothers a bailar "Chantaje" versión salsa, pero nunca se imaginó que Nick se moviera tan bien como un chico latino, por lo que la artista quedó impactada.

Vistiendo un jumpsuit en estampado de llamas, con unas botas de cuero brillante y un diseño similar al de su look, la originaria de Barranquilla mostró sus mejores pasos de baile a la ex estrella de Disney, quien le siguió a la perfección el ritmo por lo que surgió la pregunta “estás seguro que eres de Jersey, ¿no eres de Colombia?”, dijo Shakira totalmente impresionada con el protagonista de "Camp Rock".

A pesar de que Shakira está enfrentando una de las etapas más complicadas, pues anunció su separación del futbolista del Barcelona, después de que se corriera el rumor de que Piqué le había sido infiel con una mujer menor que ella, no ha parado de trabajar y demostrar que está saliendo adelante en medio de las especulaciones.

AQUÍ EL VIDEO: