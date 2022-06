Brenda Zambrano brilla en top verde y demuestra que es la expulsada más guapa de "LCDLF2" | VIDEO

"La Casa de los Famosos 2" ha sido sin dudas uno de los realities show más controversiales del año, pues desde que anunciaron a muchos de los inquilinos, antes de que comenzara, las personas ya tenían expectativas y pronósticos de lo que podría pasar entre ellos. A pesar de que todos son muy queridos la dinámica es la eliminación semanal de cada uno: la primera fue Brenda Zambrano.

A pesar de no haber tenido tiempo para pelear con alguien o ligarse a algunos de los galanes, la ex Acapulco Shore le dijo adiós al programa en la primera semana; desde entonces se ha dedicado a atender sus asuntos y claro, ver a sus excompañeros a través de la pantalla.

Ahora, tras varias salidas (Niurka fue la última en salir), la televisora encargada del proyecto tuvo una edición especial a la que acudió Brenda Zambrano y algunos de los famosos que ya están fuera como: Luis "Potro" Caballero y Julia Gama con quienes se llevó bien y disfrutó de volver a verlos.

Brenda Zambrano presume atuendo e impacta con su belleza

Brenda Zambrano, originaria de Tamaulipas, no pudo ocultar su emoción de acudir a la gala organizada por la empresa en cargada de "La Casa de los Famosos 2" y publicó en su cuenta de Instagram algunas historias donde aparece perfectamente maquillada y escuchando música del género urbano.

Brenda Zambrano deslumbró a todos con su atuendo (Foto: Captura de pantalla)

En este caso, el atuendo que decidió ponerse fue un pantalón rosa mexicano con un cinturón de color plata, esto lo contrastó a la perfección con un top verde que dejó ver su abdomen plano, producto del ejercicio y la sana alimentación. El cabello se lo dejó suelto para darle un toque de sensualidad a su estilizada figura.

Brenda Zambrano se reunió con sus excompañeros en una gala de LCDLF2 (Foto: Instagram @brendazambranoc)

Brenda hace aclaración respecto a su polémica con Niurka

A pesar de haber estado poco tiempo en "La Casa de los Famosos 2", Brenda Zambrano parece no haberle caído bien a Niurka Marcos debido a que no se prestó a sus juegos de manipulación. Con todo y que no hubo tiempo para que se enfrascaran en una discusión, la cubana siguió despotricando en contra de la joven de 29 años.

En este sentido, la ex Acapulco Shore recibió constantes mensajes a través de sus redes sociales al respecto por lo que tuvo que tomarse un momento para aclarar la situación:

"Esto será lo último que diré con respecto a lo que me están mandando de la última eliminada de LCDF2. Yo no quiero pelear o meterme a decir cosas a una compañera de trabajo,ya no tengo 21 años, ya no estoy en Acashore, ya no me interesa hacer este tipo de shows innecesarios, si ya salió de la casa que bueno, que le vaya bien y deje de molestar...", escribió Brenda Zambrano sobre el tema que se viralizó.

Comunicado de Brenda Zambrano sobre Niurka (Foto: Instagram @brendazambranoc)

