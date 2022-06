"Quiero que mi imagen sea buena": Ángela Aguilar acepta presión por ser un ejemplo a seguir

La cantante Ángela Aguilar decidió seguir los pasos de su padre en los escenarios y ha logrado posicionarse como una de las intérpretes más destacadas del regional, sin embargo, en una reciente entrevista aceptó que existe una presión por ser un ejemplo a seguir para muchas jóvenes, por lo que "quiere que su imagen sea buena".

La hija más pequeña de Pepe Aguilar, de 18 años, ha tenido un gran año, pues además del lanzamiento de su disco "Mexicana enamorada", con el que hizo un homenaje a su abuela, la actriz y cantante Flor Silvestre, también se ha convertido en un referente para una gran cantidad de jóvenes.

Ángela Aguilar acepta presión por ser un ejemplo

Con motivo del Día del Padre, que se celebrará en nuestro país el próximo domingo 19 de junio, la revista "Caras" realizó una entrevista al cantante Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, quienes también fueron la imagen de portada de la publicación.

En dicha publicación, la joven de 18 años, fue cuestionada con respecto a la presión que siente por ser un ejemplo a seguir para muchos de sus admirados, a lo que respondió: "Yo creo que sí, pienso que es una gran responsabilidad y una posición que se me ha impuesto al ser mexicana y americana, sin embargo, creo tener muy presentes mis raíces".

Ángela agregó que lo que quiere es que su imagen como cantante y como mujer sea buena, y que sus seguidores no vean algo malo en sus redes, "sino que vean lo bueno, que me conozcan y vean que disfruto jugando con mis perros, estando con mis caballos, conociendo mi música, viendo mi ropa; creo que hemos creado esta plataforma de aceptación personal que me llena de orgullo", explicó.

La int��rprete de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven". que en la misma entrevista reveló un problema de salud que preocupó a sus fans, comentó que las inspiraciones en su vida son México, las mujeres poderosas, las flores, los pianos, las guitarras, su papá, su hermano, sus tristezas, sonrisas y el estar viva. "Cada cosa te puede inspirar, pues basta con abrir los ojos y ser testigos del momento en el que estamos vivos".

Además, dejó claro que su apellido la respalda, "pero al mismo tiempo me impulsa y me mantiene a cierto nivel para poder respetarlo y honrarlo", pues al igual que su padre y hermano, saben que ser llamados dinastía lleva una gran responsabilidad.

