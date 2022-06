Polémica en "Las Estrellas bailan en Hoy" tras salida de Gomita, esta sería la verdadera razón

Este jueves 2 de junio, durante “Las Estrellas bailan en Hoy” se vivió mucho drama pues además de que Yulianna Peniche reveló que terminó su relación y compromiso matrimonial con “Parejita” López, también una de las participantes favoritas de esta temporada abandonó definitivamente la competencia.

Se trata de Araceli Ordaz mejor conocida como “Gomita”, quien bailaba en pareja con Miguel Martínez, antes de presentar la coreografía de este jueves, el cantante y actor recibió la noticia que su compañera envió un comunicado en donde revela las razones por las que decidió retirarse de la competencia.

¿Por qué se fue Gomita?

De acuerdo con el comunicado que se mostró en el programa Hoy, “Gomita” decidió ya no participar más en “Las estrellas bailan en Hoy” debido a que su psicólogo así se lo recomendó pues se estaba estresando demasiado por no descuidar su trabajo en el circo y su compromiso en el programa matutino.

Fue así como Miguel presentó su coreografía con la maestra Jenny y aunque se reveló que “Gomita”, ya no seguiría por estrés la influencer compartió en su cuenta de YouTube un video en donde reveló con sus seguidores las verdaderas razones que la llevaron a retirarse del reality show.

Esta es la verdadera razón por la que “Gomita” abandonó la competencia

De acuerdo con “Gomita” quien compartió este jueves el video en donde reveló las razones que la llevaron a retirarse de “Las Estrellas bailan en Hoy” sí tuvieron que ver con el estrés que estaba viviendo debido a la competencia, sin embargo, la también conductora reveló todas las injusticias y presiones que vivió en estas 4 semanas.

La propia “Gomita” reveló que el vestuarista del programa Hoy quiso ponerle el vestuario que utilizó en “Sábadazo” por lo que ella no aceptó, ante esto el encargado de este departamento se portó muy grosero con ella y no quiso darle otro vestuario por lo que la influencer amenazó con no bailar, ante esto el vestuarista cambió de actitud y ya le buscó otro.

Sin embargo, “Gomita” denuncia que todas las semanas era el mismo problema con el vestuario por lo que decidió buscar a alguien externo que le ayudara con su vestimenta, pero ya no lo necesito, pues abandonó la competencia antes de tiempo.

Por otra parte, la influencer denunció que la producción no quiso darle comida a su asistente personal pues a la hora de tomar el desayuno le negaron a ésta un plato de comida, así mismo, contó que la estaban obligando a asistir a un evento y a ir los días que ya había negociado con la producción que no iría debido a su trabajo en el circo.

Pero eso no es todo pues “Gomita” confirmó que la producción de Hoy no le pagó nada por participar en esta tercera temporada pues solo le daban “proyección”.

También “Gomita” no estuvo de acuerdo con que todo estuviera grabado pues en todo momento había cámaras y no respetaban sus malos momentos pues querían que aunque estuviera en depresión grabara entrevistas.

