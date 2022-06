Yulianna Peniche entre lágrimas confirma RUPTURA con "Parejita" López

Este jueves en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, una de las participantes más queridas de esta tercera temporada abrió su corazón y confirmó que no se encuentra en su mejor momento personal, pues acaba de terminar su relación amorosa con el deportista conocido como “Parejita” López.

Yulianna Peniche evidentemente sensible, compartió con la producción de Hoy que decidió terminar su relación con el futbolista debido a que no tenían la misma meta ya que aunque estaban comprometidos no había planes de boda.

Ya no usa el anillo de compromiso

La actriz a quien se le conoce como “la maldita lisiada” por su participación en la telenovela “María la del barrio” reveló que “la vida sigue” y desde que terminó su relación amorosa y compromiso matrimonial con “Parejita” López ya no usa el anillo que éste le dio.

De acuerdo con Peniche, aunque el deportista le dio el anillo desde hace dos años jamás hubo planes de boda por lo que decidió que su relación ya no iba para ninguna parte, además la actriz reveló que ella y su ahora exnovio nunca vivieron juntos.

Foto: IG @yuliannap

Sufre la partida de su perrita

Además de su ruptura amorosa con “El parejita” López, la actriz confesó que atraviesa por un duro momento pues uno de sus perritos falleció y esto la tiene muy mal ya que la ausencia de su mascota es algo difícil de superar.

Yuliana asegura que desde la muerte de su papá nunca había vivido un dolor similar hasta ahora que su mascota falleció y de las cosas que más le duelen a la actriz fue haber atravesado por ese momento sola.

